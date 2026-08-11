Boca define el equipo para enfrentar a Recoleta por la Copa Sudamericana: el 11 de Arruabarrena
El Xeneize afrontará este martes la ida de los octavos de final ante el conjunto paraguayo en el Tomás Adolfo Ducó. El entrenador analiza mantener la formación que viene utilizando.
Boca tiene todo listo para comenzar su camino en los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. Este martes, desde las 19, el conjunto dirigido por Rodolfo Arruabarrena recibirá a Recoleta FC en el estadio Tomás Adolfo Ducó, escenario elegido para disputar el encuentro de ida, y el entrenador tendría prácticamente definido el equipo que buscará conseguir una ventaja antes de viajar a Paraguay.
A pesar de la exigente cantidad de partidos que el plantel viene acumulando, el Vasco analiza sostener la estructura que utilizó durante las últimas presentaciones. El director técnico quedó conforme con la evolución futbolística del equipo y, en principio, apuesta por darle continuidad a una formación que mostró buenos momentos en los últimos encuentros.
La principal referencia para el entrenador fue el rendimiento frente a Newell's. Aunque aquel partido terminó 2-2, logró mejorar considerablemente su funcionamiento y mostró una versión que convenció tanto al cuerpo técnico como a sus hinchas. A partir de ese encuentro, el entrenador mantuvo la base en el triunfo 1-0 sobre Estudiantes y volvió a hacerlo en el empate 1-1 ante Vélez. Ahora pretende repetir la fórmula.
La defensa, el sector donde aparece la duda de Arruabarrena
Una de las principales incógnitas está en la última línea. Álvaro Montero continuará como arquero pese a las críticas que recibió en las últimas semanas y a la responsabilidad que tuvo en el gol de Vélez durante el reciente empate.
En la defensa podría producirse la única modificación respecto del equipo que viene jugando. El DT probó a Marco Pellegrino en lugar de Ayrton Costa durante el partido ante Estudiantes, mientras que el zaguero también tuvo minutos frente al conjunto de Liniers. Por ahora, ambos aparecen como alternativas posibles para ocupar uno de los puestos centrales.
Por el lateral derecho, en tanto, Lautaro Di Lollo parece haber tomado ventaja en la consideración del entrenador y se perfila para comenzar nuevamente desde el arranque. Nicolás Figal quedó relegado en esa disputa y deberá esperar su oportunidad desde el banco.
El resto de la defensa tendría a Lautaro Blanco como lateral izquierdo, completando una línea que buscará darle seguridad a Boca en un partido donde el equipo intentará tomar la iniciativa desde el comienzo.
Paredes, Delgado y Ascacíbar, una sociedad que se afianza
El mediocampo es uno de los sectores que mayor estabilidad encontró en las últimas fechas. Leandro Paredes, Milton Delgado y Santiago Ascacíbar formaron una sociedad que logró complementarse de buena manera y que se convirtió en una de las claves del crecimiento del equipo.
Paredes continúa siendo el principal conductor del Xeneize y la referencia alrededor de la cual se organiza el juego. A su lado, Delgado aporta dinámica y recuperación, mientras que Ascacíbar atraviesa un buen momento y además viene teniendo participación ofensiva.
En ataque también habrá continuidad: Tomás Aranda y Leonel Flores volverían a ocupar los extremos, por delante de otros nombres de mayor experiencia como Sebastián Villa. Los jóvenes ganaron terreno a partir de sus actuaciones recientes y el cuerpo técnico pretende sostener esa apuesta. Como referencia ofensiva aparecerá Miguel Merentiel. El uruguayo será nuevamente el centrodelantero titular, mientras Enner Valencia continúa con su puesta a punto.
El probable once de Boca ante Recoleta por Copa Sudamericana
De esta manera, el equipo que prepara Arruabarrena para enfrentar a Recoleta FC sería: Álvaro Montero; Lautaro Di Lollo, Marco Pellegrino, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar; Tomás Aranda, Leonel Flores y Miguel Merentiel.
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