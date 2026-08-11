Boca define el equipo para enfrentar a Recoleta por la Copa Sudamericana: el 11 de Arruabarrena

Por el lateral derecho, en tanto, Lautaro Di Lollo parece haber tomado ventaja en la consideración del entrenador y se perfila para comenzar nuevamente desde el arranque. Nicolás Figal quedó relegado en esa disputa y deberá esperar su oportunidad desde el banco.

El resto de la defensa tendría a Lautaro Blanco como lateral izquierdo, completando una línea que buscará darle seguridad a Boca en un partido donde el equipo intentará tomar la iniciativa desde el comienzo.

Paredes, Delgado y Ascacíbar, una sociedad que se afianza

El mediocampo es uno de los sectores que mayor estabilidad encontró en las últimas fechas. Leandro Paredes, Milton Delgado y Santiago Ascacíbar formaron una sociedad que logró complementarse de buena manera y que se convirtió en una de las claves del crecimiento del equipo.

Paredes continúa siendo el principal conductor del Xeneize y la referencia alrededor de la cual se organiza el juego. A su lado, Delgado aporta dinámica y recuperación, mientras que Ascacíbar atraviesa un buen momento y además viene teniendo participación ofensiva.

En ataque también habrá continuidad: Tomás Aranda y Leonel Flores volverían a ocupar los extremos, por delante de otros nombres de mayor experiencia como Sebastián Villa. Los jóvenes ganaron terreno a partir de sus actuaciones recientes y el cuerpo técnico pretende sostener esa apuesta. Como referencia ofensiva aparecerá Miguel Merentiel. El uruguayo será nuevamente el centrodelantero titular, mientras Enner Valencia continúa con su puesta a punto.

El probable once de Boca ante Recoleta por Copa Sudamericana

De esta manera, el equipo que prepara Arruabarrena para enfrentar a Recoleta FC sería: Álvaro Montero; Lautaro Di Lollo, Marco Pellegrino, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar; Tomás Aranda, Leonel Flores y Miguel Merentiel.