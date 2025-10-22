El Bambino Pons se volvió viral: apareció en cámara durante un partido de Champions y su reacción fue tremenda

Ese fugaz vistazo al “otro lado de la pantalla” generó curiosidad y ternura entre los espectadores, que inundaron las redes con comentarios y memes. “El Bambino nunca decepciona”, escribió un usuario en X, mientras otro bromeó: “Se cayó la transmisión y se levantó el humor de todo el país”.

El “Bambino” Pons volvió a mostrar por qué es uno de los relatores más queridos: su espontaneidad y sentido del humor transformaron un error en un momento televisivo inolvidable.