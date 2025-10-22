El Bambino Pons se volvió viral: apareció en cámara durante un partido de Champions y su reacción fue tremenda
En pleno Liverpool–Frankfurt por Champions, ESPN mostró por error al “Bambino” y Jorge Baravalle en cabina. El relator saludó con un “Hola, ¿qué tal?” que fue furor.
Un blooper insólito se vivió durante la transmisión del Liverpool–Eintracht Frankfurt por la tercera fecha de la Champions League. Cuando iban 47 minutos de juego, la señal de ESPN dejó de mostrar el campo y enfocó por error la cabina del “Bambino” Pons y Jorge Baravalle. Con humor, el relator saludó con un espontáneo “Hola, ¿qué tal?”, generando risas y viralización inmediata.
La situación ocurrió cuando el Liverpool de Arne Slot goleaba 5-1 al Eintracht Frankfurt en una actuación contundente que lo perfila para llegar a instancias decisivas del torneo. Sin embargo, el gran protagonista del momento no fue ningún jugador, sino el “Bambino” Pons, quien apareció sorpresivamente en vivo desde la cabina off-tube donde se encontraba relatando.
Durante algunos segundos, la transmisión enfocó la cabina de relato de ESPN, mostrando al “Bambino” y a su comentarista Jorge Baravalle en plena tarea. Al darse cuenta de lo que estaba sucediendo, Pons soltó una frase tan simple como brillante: “Hola, ¿qué tal?”, provocando la risa de su compañero y de todos los que seguían el partido.
El error técnico dejó al descubierto el detrás de escena de una transmisión deportiva: se pudo ver la reacción de los relatores, los micrófonos, el entorno de la cabina y, por unos segundos, la desesperación de los productores por volver a la imagen del campo de juego.
Ese fugaz vistazo al “otro lado de la pantalla” generó curiosidad y ternura entre los espectadores, que inundaron las redes con comentarios y memes. “El Bambino nunca decepciona”, escribió un usuario en X, mientras otro bromeó: “Se cayó la transmisión y se levantó el humor de todo el país”.
El “Bambino” Pons volvió a mostrar por qué es uno de los relatores más queridos: su espontaneidad y sentido del humor transformaron un error en un momento televisivo inolvidable.
