España: detuvieron al hijo del fundador de Mango, sospechado de matar a su padre

Jonathan Andic Isak Andic

Andic, de 71 años, que creó una de las mayores firmas de moda del mundo, con alrededor de 2800 tiendas, cayó unos 100 metros en diciembre de 2024 mientras hacía senderismo en un conocido lugar de montaña, a las afueras de Barcelona, y, supuestamente, resbaló. Su hijo Jonathan, el mayor de sus tres hijos, era el único que lo acompañaba en aquel paseo por las cuevasde salitre de Collbató.

Fue justamente Jonathan Andic, que actualmente es vicepresidente del consejo de administración de Mango, quien hizo un llamado para pedir ayuda cuando su padre cayó. Al arribar personal de emergencias al lugar, el hijo de la víctima les contó que paseaba junto a su padre cuando escuchó el ruido del desprendimiento de piedras y arena, y acto seguido vio cómo caía al vacío.

Jonathan Andic Isak Andic Isak Andic y su hijo Jonathan Andic

El giro en la causa

En octubre de 2025, la jueza notificó a Jonathan Andic su nueva condición de investigado formal. Este cambio permitió a los investigadores acceder a su teléfono móvil y revisar su contenido. Fuentes cercanas al caso citadas entonces por El País señalaron que la decisión se tomó ante ciertas incoherencias detectadas en las declaraciones de Andic. La policía obtuvo versiones distintas de los hechos: la primera, atribuida a la conmoción del momento, resultó confusa; la segunda, prestada más adelante, tampoco coincidía con los datos recabados por la policía en el lugar del suceso.

El testimonio de Estefanía Knuth, golfista profesional y expareja de Andic, apuntó a tensiones recientes entre padre e hijo. Además, familiares y allegados aportaron información sobre episodios conflictivos en el entorno familiar. Aunque Jonathan Andic permaneció durante un año bajo sospecha policial, la policía no solicitó en ese periodo su imputación formal ante el juzgado, lo que limitó su derecho de defensa.

La policía centró sus sospechas en inconsistencias dentro del relato de Jonathan Andic - como el lugar exacto donde se encontraba en el momento de la caída, el punto donde aparcó el vehículo o si tomó fotografías durante la excursión - y en la dificultad que, a su juicio, presenta el sendero para que se produzca una caída accidental sin intervención externa. Por el momento, tras la detención de Jonathan Andic, no ha habido reacción alguna por parte de su entorno.

Comunicado de la familia Andic tras la detención del hijo del fundador de Mango

"Jonathan Andic está declarando ahora mismo en el marco de las diligencias del accidente del 14 de diciembre de 2024. En estos momentos no podemos añadir mucho más porque existe secreto de sumario. La colaboración ha sido y será máxima en el marco de estas diligencias", expresronen un comunicado escueto en el que respetan el secreto de sumario y amparándose a este aspecto no realizan más declaraciones.

La muerte de Isak Andic, nacido en Estambul y una de las personas más ricas de España, causó una gran conmoción. Había abierto su primera tienda en Barcelona en 1984. Su marca Mango se expandió rápidamente por toda España y se convirtió en uno de los principales grupos de moda del mundo.