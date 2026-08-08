El Barcelona homenajeó a Jorge Messi antes de su partido: emotivo minuto de silencio y brazaletes negros
En la previa del duelo entre el club catalán y Nottingham Forest, le rindieron homenaje al papá de Lionel Messi.
El Barcelona tuvo un gesto especial con Jorge Messi antes de enfrentar al Nottingham Forest por el triangular Friuli Venezia Giulia Cup. A pocas horas de conocerse la muerte del padre de Lionel Messi, el conjunto catalán decidió homenajearlo antes del comienzo del encuentro.
Los futbolistas del Barcelona saltaron al campo de juego con brazaletes negros en señal de respeto. El homenaje se completó minutos antes del inicio del partido, cuando ambos equipos se reunieron en el centro del campo del Blue Energy Stadium.
El emotivo homenaje en el estadio
Los jugadores de Barcelona y Nottingham Forest formaron un círculo alrededor del centro del campo para realizar un minuto de silencio en memoria de Jorge Messi. Mientras tanto, en la pantalla gigante del estadio apareció una imagen del padre de Lionel.
Durante esos segundos, tanto los futbolistas como los espectadores permanecieron en absoluto silencio. Una vez finalizado el homenaje, el público rompió el silencio con un sentido aplauso dedicado a Jorge.
El momento tuvo una carga especial por el vínculo que Jorge Messi mantuvo con la institución catalana. Como padre y representante de Lionel, tuvo un papel determinante durante los primeros años de la carrera del futbolista y en su llegada al club cuando todavía era un adolescente.
El vínculo de Jorge Messi con Barcelona
Jorge acompañó a Lionel durante buena parte del proceso que terminó convirtiéndolo en una de las máximas figuras de la historia del fútbol y en el máximo goleador del Barcelona.
Su relación con el club estuvo especialmente ligada a los primeros años de Leo en España, cuando el joven rosarino comenzaba a construir una carrera que terminaría cambiando para siempre la historia de la institución.
Por eso, el homenaje realizado en Italia tuvo un significado particular para el Barcelona. El club recordó a Jorge apenas horas después de su fallecimiento y lo hizo antes de un partido, en un escenario donde la institución volvió a mostrar públicamente su cercanía con la familia Messi.
El gesto se sumó a los mensajes de condolencias que el Barcelona había enviado tras conocerse la noticia y a las distintas muestras de apoyo que recibió Lionel Messi desde clubes e instituciones del fútbol argentino e internacional.
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