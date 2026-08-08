El Barcelona homenajeó a Jorge Messi antes de su partido: emotivo minuto de silencio y brazaletes negros

IMPRESIONANTE: muy respetuoso minuto de silencio antes del amistoso de Barcelona vs. Nottingham Forest por la muerte de Jorge Messi.



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El vínculo de Jorge Messi con Barcelona

Jorge acompañó a Lionel durante buena parte del proceso que terminó convirtiéndolo en una de las máximas figuras de la historia del fútbol y en el máximo goleador del Barcelona.

Su relación con el club estuvo especialmente ligada a los primeros años de Leo en España, cuando el joven rosarino comenzaba a construir una carrera que terminaría cambiando para siempre la historia de la institución.

Por eso, el homenaje realizado en Italia tuvo un significado particular para el Barcelona. El club recordó a Jorge apenas horas después de su fallecimiento y lo hizo antes de un partido, en un escenario donde la institución volvió a mostrar públicamente su cercanía con la familia Messi.

El gesto se sumó a los mensajes de condolencias que el Barcelona había enviado tras conocerse la noticia y a las distintas muestras de apoyo que recibió Lionel Messi desde clubes e instituciones del fútbol argentino e internacional.