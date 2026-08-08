La despedida a Jorge Messi: los mensajes del mundo del fútbol al papá de Lionel
El padre de Lionel Messi murió a los 68 años en Rosario y distintas instituciones del fútbol argentino e internacional expresaron sus condolencias.
La muerte de Jorge Messi, padre de Lionel Messi, generó una ola de mensajes de apoyo dentro del fútbol argentino y mundial. El empresario falleció a los 68 años en un sanatorio de Rosario y, desde las primeras horas posteriores a conocerse la noticia, clubes, organismos y personalidades vinculadas al deporte enviaron sus condolencias a la familia.
Jorge estaba casado con Celia Cuccittini y era padre de Lionel, Rodrigo, Matías y María Sol. Durante los últimos meses había mantenido un perfil reservado respecto de su estado de salud. En Rosario, mientras crece la expectativa por el encuentro de Lionel con sus familiares, comenzaron a multiplicarse las muestras de acompañamiento.
El mundo del fútbol despidió a Jorge Messi
Una de las primeras instituciones en expresarse fue la Selección Argentina, que publicó un mensaje dirigido especialmente al capitán.
“Mucha fuerza, Leo Messi y familia. Estamos con ustedes en este difícil momento. Les enviamos nuestro más sentido abrazo”, escribió el combinado nacional en su cuenta oficial de X.
También se sumó Newell's Old Boys, club del que Jorge era reconocido hincha y que mantuvo históricamente un vínculo especial con la familia Messi.
“Reconocido hincha leproso, empresario y padre del capitán del seleccionado argentino, Lionel Andrés Messi. Jorge fue el sostén y la persona que apuntaló con visión, rigor y afecto la carrera del mejor jugador de todos los tiempos junto a su esposa, Celia Cuccittini”, expresó la institución.
El club rosarino también destacó su acompañamiento durante los primeros años de la carrera de Lionel: “Su acompañamiento constante y su liderazgo detrás de escena fueron fundamentales para respaldar cada paso de Lionel, desde sus inicios en Malvinas hasta la gloria máxima del fútbol mundial. Gracias por enseñarle a amar estos colores”.
El comunicado concluyó con una frase cargada de identidad: “Hasta siempre, leproso”.
River y Boca también acompañaron a Messi
La noticia también generó mensajes de los dos clubes más importantes del fútbol argentino. River Plate expresó sus condolencias a través de un breve comunicado.
“Ante la triste noticia del fallecimiento de su padre, Jorge Messi, River acompaña con afecto al capitán de la Selección Argentina y a toda su familia en este difícil momento”, publicó la institución.
Por su parte, Boca Juniors manifestó: “El Club Atlético Boca Juniors lamenta con profundo dolor el fallecimiento de Jorge Messi. Acompañamos a su familia y seres queridos en este difícil momento, enviándoles nuestro absoluto cariño y más sinceras condolencias. Estamos con vos, Leo”.
Barcelona y Real Madrid, unidos por el mismo mensaje
Uno de los mensajes más significativos llegó desde FC Barcelona, el club donde Lionel Messi desarrolló prácticamente toda su carrera profesional y con el que se convirtió en una de las máximas figuras de su historia.
“El presidente y la Junta Directiva del FC Barcelona expresan sus más profundas condolencias por el fallecimiento de Jorge Messi, padre del exjugador y leyenda del Barça Lionel Messi, y, en nombre de toda la familia azulgrana, extienden sus condolencias a la familia Messi”, expresó el club.
La institución catalana también destacó el papel de Jorge durante los comienzos de la carrera de su hijo: “El FC Barcelona agradece a Jorge Messi su compromiso con el club, por haber confiado en nosotros los comienzos y los años más gloriosos de la carrera futbolística de su hijo Leo. Que descanse en paz”.
El Real Madrid, histórico rival del conjunto catalán, también publicó un mensaje para acompañar a la familia.
“El Real Madrid C. F., su presidente y su Junta Directiva lamentan profundamente el fallecimiento de Jorge Messi, padre de Leo Messi. Nuestro club quiere mostrar sus condolencias a Leo, a su familia y a todos sus seres queridos. Descanse en paz”.
El saludo de Conmebol y UNICEF
Las muestras de apoyo también llegaron desde organismos internacionales. Conmebol acompañó a Lionel y a sus seres queridos “con respeto y afecto” en este momento de dolor y publicó una imagen de Messi junto a su padre.
También se expresó UNICEF, organización de la que Lionel es Embajador de Buena Voluntad.
“Lamentamos el fallecimiento de Jorge Messi, padre de nuestro Embajador de Buena Voluntad Lionel Messi y una persona comprometida siempre con los derechos de chicos y chicas”, señaló la entidad.
De esta manera, la muerte de Jorge Messi provocó una amplia muestra de solidaridad que atravesó camisetas, clubes y rivalidades. Desde Rosario hasta Barcelona y las principales instituciones del fútbol internacional, los mensajes tuvieron un mismo destinatario: Lionel Messi y su familia.
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