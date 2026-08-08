La despedida a Jorge Messi: los mensajes del mundo del fútbol al papá de Lionel

“Reconocido hincha leproso, empresario y padre del capitán del seleccionado argentino, Lionel Andrés Messi. Jorge fue el sostén y la persona que apuntaló con visión, rigor y afecto la carrera del mejor jugador de todos los tiempos junto a su esposa, Celia Cuccittini”, expresó la institución.

El club rosarino también destacó su acompañamiento durante los primeros años de la carrera de Lionel: “Su acompañamiento constante y su liderazgo detrás de escena fueron fundamentales para respaldar cada paso de Lionel, desde sus inicios en Malvinas hasta la gloria máxima del fútbol mundial. Gracias por enseñarle a amar estos colores”.

El comunicado concluyó con una frase cargada de identidad: “Hasta siempre, leproso”.

River y Boca también acompañaron a Messi

La noticia también generó mensajes de los dos clubes más importantes del fútbol argentino. River Plate expresó sus condolencias a través de un breve comunicado.

“Ante la triste noticia del fallecimiento de su padre, Jorge Messi, River acompaña con afecto al capitán de la Selección Argentina y a toda su familia en este difícil momento”, publicó la institución.

Por su parte, Boca Juniors manifestó: “El Club Atlético Boca Juniors lamenta con profundo dolor el fallecimiento de Jorge Messi. Acompañamos a su familia y seres queridos en este difícil momento, enviándoles nuestro absoluto cariño y más sinceras condolencias. Estamos con vos, Leo”.

Barcelona y Real Madrid, unidos por el mismo mensaje

Uno de los mensajes más significativos llegó desde FC Barcelona, el club donde Lionel Messi desarrolló prácticamente toda su carrera profesional y con el que se convirtió en una de las máximas figuras de su historia.

“El presidente y la Junta Directiva del FC Barcelona expresan sus más profundas condolencias por el fallecimiento de Jorge Messi, padre del exjugador y leyenda del Barça Lionel Messi, y, en nombre de toda la familia azulgrana, extienden sus condolencias a la familia Messi”, expresó el club.

La institución catalana también destacó el papel de Jorge durante los comienzos de la carrera de su hijo: “El FC Barcelona agradece a Jorge Messi su compromiso con el club, por haber confiado en nosotros los comienzos y los años más gloriosos de la carrera futbolística de su hijo Leo. Que descanse en paz”.

El Real Madrid, histórico rival del conjunto catalán, también publicó un mensaje para acompañar a la familia.

“El Real Madrid C. F., su presidente y su Junta Directiva lamentan profundamente el fallecimiento de Jorge Messi, padre de Leo Messi. Nuestro club quiere mostrar sus condolencias a Leo, a su familia y a todos sus seres queridos. Descanse en paz”.

El saludo de Conmebol y UNICEF

Las muestras de apoyo también llegaron desde organismos internacionales. Conmebol acompañó a Lionel y a sus seres queridos “con respeto y afecto” en este momento de dolor y publicó una imagen de Messi junto a su padre.

También se expresó UNICEF, organización de la que Lionel es Embajador de Buena Voluntad.

“Lamentamos el fallecimiento de Jorge Messi, padre de nuestro Embajador de Buena Voluntad Lionel Messi y una persona comprometida siempre con los derechos de chicos y chicas”, señaló la entidad.

De esta manera, la muerte de Jorge Messi provocó una amplia muestra de solidaridad que atravesó camisetas, clubes y rivalidades. Desde Rosario hasta Barcelona y las principales instituciones del fútbol internacional, los mensajes tuvieron un mismo destinatario: Lionel Messi y su familia.