Los homenajes de Portugal a Cristiano Ronaldo en su primer partido tras el retiro: el detalle en la camiseta 7

En tanto, al momento de saltar al césped para los actos protocolares, los once futbolistas titulares de Portugal lucieron una camiseta especial con el número 7 estampado en la espalda a modo de reconocimiento colectivo.

Tempo de estrear um novo 7. Porque há um que será eterno ∞ pic.twitter.com/UCozRU3t89 — Portugal (@selecaoportugal) November 14, 2026

En las gradas del estadio se desplegó una imponente bandera con la leyenda "Gracias capitán". Además, al cumplirse el minuto 7 de juego, el encuentro se detuvo brevemente para darle lugar a un ensordecedor minuto de aplausos y ovación de todo el público presente en honor a Cristiano Ronaldo.