Los homenajes de Portugal a Cristiano Ronaldo en su primer partido tras el retiro: el detalle en la camiseta 7
El compromiso de este sábado por la UEFA Nations League es el primero desde el retiro del goleador luso de su selección.
La selección de Portugal disputa este sábado su primer compromiso oficial desde el retiro de Cristiano Ronaldo del combinado nacional y preparó una serie de conmovedores homenajes para despedir a su máximo ídolo histórico, y aunque no retira la emblemática 7, si decidieron ponerle un detalle especial.
En el duelo frente a Dinamarca por la UEFA Nations League, el equipo luso sorprendió con gestos cargados de simbolismo tanto en la indumentaria como en las tribunas.
A diferencia de otras selecciones como la Argentina —que optó por dejar momentáneamente vacante la camiseta 10 tras el adiós de Lionel Messi—, la federación portuguesa tomó una llamativa decisión estética con el mítico dorsal del goleador para marcar el inicio de una nueva etapa sin perder su huella.
El detalle en la camiseta 7 y todos los homenajes de Portugal a Cristiano Ronaldo
Durante la previa y el desarrollo del encuentro ante el conjunto danés, el tributo al astro portugués atravesó cada momento de la jornada.
Lejos de retirar el histórico número o suspender su uso temporalmente, Portugal decidió seguir utilizándolo pero agregándole un palito horizontal en el medio al 7, otorgándole un toque diferencial y único en la tipografía. El encargado de heredar ese dorsal en el partido ante Dinamarca fue el delantero Carlos Forbs.
En tanto, al momento de saltar al césped para los actos protocolares, los once futbolistas titulares de Portugal lucieron una camiseta especial con el número 7 estampado en la espalda a modo de reconocimiento colectivo.
En las gradas del estadio se desplegó una imponente bandera con la leyenda "Gracias capitán". Además, al cumplirse el minuto 7 de juego, el encuentro se detuvo brevemente para darle lugar a un ensordecedor minuto de aplausos y ovación de todo el público presente en honor a Cristiano Ronaldo.
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