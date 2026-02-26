Stefano Domenicali enfría el regreso de la Fórmula 1 a Argentina: "No antes de..."
El presidente de la competencia confirmó que el calendario de la Fórmula 1 está cerrado hasta 2029 y complica el regreso al Autódromo Gálvez en Argentina.
El presidente de la Fórmula 1, Stefano Domenicali, aseguró que no habrá nuevas sedes antes de 2029 y puso en duda el regreso de la categoría a Argentina. Mientras avanza el plan para remodelar el Autódromo Gálvez, el calendario ya tiene contratos firmados y un tope de 24 carreras.
En 2025, nuestro país presentó la primera etapa del plan para reconstruir y rediseñar el histórico circuito porteño. El objetivo inicial es cumplir con la homologación de la FIM y lograr el regreso del MotoGP. En una segunda fase, las obras apuntan a alcanzar los estándares exigidos por la FIA para recibir nuevamente a la Fórmula 1.
El calendario de la Fórmula 1, cerrado hasta 2029
Durante una entrevista en la pretemporada 2026, Domenicali dejó en claro que no habrá modificaciones en el corto plazo. “Hay pistas con gran herencia y un historial de carreras que volverán a la Fórmula 1. Portugal, definitivamente, Turquía, veremos. Madrid es una pista semipermanente que estará lista este año”, explicó.
Sin embargo, advirtió que eso no implica ampliar el calendario. “24 es nuestro número. Puede haber pistas que eventualmente alternen en el futuro, pero queremos mantenernos en ese número“, sostuvo, en referencia al límite de Grandes Premios por temporada.
El mensaje fue todavía más directo al hablar de los países que aspiran a ingresar al calendario, entre ellos Argentina, Sudáfrica y Tailandia. “Hay países que se han postulado, y otros que lo seguirán haciendo, pero no habrá cambios en el corto plazo. Así que diría que estas cosas podrían pasar recién después de 2029, porque tenemos otros contratos“, afirmó.
Argentina y el desafío de volver a la Fórmula 1
Las declaraciones representan un golpe para las aspiraciones argentinas de recuperar una fecha en la máxima categoría del automovilismo. El Autódromo Gálvez no alberga un Gran Premio de Fórmula 1 desde 1998 y el proyecto de modernización busca precisamente revertir esa ausencia.
Domenicali también destacó el buen momento que atraviesa la categoría a nivel global. “Hay una situación envolvente muy positiva, tenemos un problema de calidad, y podemos tomar la decisión de dónde queremos ir, y nuestro enfoque está puesto en tomar las mejores decisiones. Porque, como he dicho, no queremos expandir el número. Es un tema en el que deberemos trabajar, pero no veo nada sucediendo antes del 2029”, concluyó.
Con contratos vigentes y un calendario limitado a 24 carreras, el regreso de la Fórmula 1 a Argentina aparece, al menos por ahora, como un objetivo a mediano plazo.
