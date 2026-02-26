Stefano Domenicali enfría el regreso de la Fórmula 1 a Argentina: "No antes de..."

alpine a526 colapinto Alpine presentó el coche para la temporada 2026 de la Fórmula 1.

Argentina y el desafío de volver a la Fórmula 1

Las declaraciones representan un golpe para las aspiraciones argentinas de recuperar una fecha en la máxima categoría del automovilismo. El Autódromo Gálvez no alberga un Gran Premio de Fórmula 1 desde 1998 y el proyecto de modernización busca precisamente revertir esa ausencia.

Domenicali también destacó el buen momento que atraviesa la categoría a nivel global. “Hay una situación envolvente muy positiva, tenemos un problema de calidad, y podemos tomar la decisión de dónde queremos ir, y nuestro enfoque está puesto en tomar las mejores decisiones. Porque, como he dicho, no queremos expandir el número. Es un tema en el que deberemos trabajar, pero no veo nada sucediendo antes del 2029”, concluyó.

Con contratos vigentes y un calendario limitado a 24 carreras, el regreso de la Fórmula 1 a Argentina aparece, al menos por ahora, como un objetivo a mediano plazo.