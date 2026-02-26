La racha que Lanús buscará mantener en la Recopa Sudamericana ante Flamengo

En 2019, el River de Marcelo Gallardo superó a Athletico Paranaense con un global de 3-1. Dos años más tarde, en 2021, Defensa y Justicia dio el golpe en San Pablo y venció a Palmeiras por penales para quedarse con el trofeo. El antecedente más reciente es el de Racing, que en 2025 derrotó a Botafogo y se consagró campeón. Ahora, Lanús intentará seguir ese camino y mantener la supremacía argentina en los mano a mano recientes ante equipos de Brasil.