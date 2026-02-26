Inédito: Palmeiras sacó del medio en ambos tiempos ante Fluminense

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/futebol_info/status/2026868098079338907?s=20&partner=&hide_thread=false Agora! Comentarista de arbitragem da ESPN, Carlos Eugênio Simon diz que Palmeiras 2x1 Fluminense pode parar nos tribunais pelo fato de o Verdão ter dado a saída de bola nos dois tempos, mas 'dificilmente vai mudar o resultado do jogo':“O Palmeiras deu o início e o reinício… pic.twitter.com/7q1EeZUUwK — Planeta do Futebol (@futebol_info) February 26, 2026

La Regla 8.1 de la IFAB y el error de procedimiento

De acuerdo con la Regla 8.1 de la IFAB, tras el sorteo inicial el equipo ganador elige campo o saque, mientras que el rival opta por la alternativa restante. Además, el reglamento especifica que el conjunto que eligió campo en el primer tiempo será el encargado de ejecutar el saque al comienzo del segundo. En otras palabras, no puede reanudar el juego el mismo equipo en ambos tiempos. Sin embargo, Palmeiras fue el que sacó del medio tanto en el arranque como después del descanso, lo que abrió el debate sobre un posible error de procedimiento.