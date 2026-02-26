Inédito: Palmeiras sacó del medio en ambos tiempos ante Fluminense
El Verdão inició el juego en los dos tiempos ante Fluminense y desató polémica en el Brasileirao por una posible infracción al reglamento IFAB.
El duelo entre Palmeiras y Fluminense por el Brasileirao dejó una escena insólita: el Verdao ejecutó el saque inicial en el primer y segundo tiempo. La situación generó polémica por una posible infracción a la Regla 8.1 de la IFAB y abrió el debate sobre un error arbitral.
El detalle pasó casi inadvertido en el estadio, pero en la transmisión televisiva y en redes sociales fue polémica de inmediato. La repetición de la escena encendió interrogantes: ¿hubo un error arbitral o simplemente una confusión en el procedimiento?.
La Regla 8.1 de la IFAB y el error de procedimiento
De acuerdo con la Regla 8.1 de la IFAB, tras el sorteo inicial el equipo ganador elige campo o saque, mientras que el rival opta por la alternativa restante. Además, el reglamento especifica que el conjunto que eligió campo en el primer tiempo será el encargado de ejecutar el saque al comienzo del segundo. En otras palabras, no puede reanudar el juego el mismo equipo en ambos tiempos. Sin embargo, Palmeiras fue el que sacó del medio tanto en el arranque como después del descanso, lo que abrió el debate sobre un posible error de procedimiento.
La polémica creció cuando el ex árbitro y actual analista de ESPN, Carlos Eugênio Simon, fue categórico: “Es un error de procedimiento. Si Fluminense protesta, el partido puede ir al tribunal, pero difícilmente cambie el resultado”. Y además, agregó: “El árbitro necesita estar más concentrado. Hasta esto pasa con el arbitraje brasileño”.
Más allá de la controversia reglamentaria, el partido tuvo emociones desde el inicio. A los 9’, Vitor Roque abrió el marcador de penal tras una falta en el área y, apenas cuatro minutos después, Allan amplió la ventaja a los 13’. Antes del descanso, el argentino Luciano Acosta descontó a los 40’ y le dio suspenso al cierre de la primera mitad.
En el complemento, el equipo de Abel Ferreira sostuvo la diferencia y se impuso 2-1 para mantenerse como líder del Brasileirao. La discusión reglamentaria, sin embargo, quedó instalada y podría tener derivaciones en los escritorios.
