Lionel Messi reveló detalles del encuentro con Franco Colapinto y le dejó un consejo: "Lo importante es..."

Por último, el campeón del mundo cerró con su conejo: "Cuando la cosa va bien es mucho más fácil y la gente se te acerca mucho. Lo importante es saber quién está cuando las cosas van mal".

De esta manera, el mejor jugador del mundo le brindó un respaldo fundamental a Colapinto, que viene de conseguir el séptimo puesto en el GP de Miami y de consolidarse como una de las grandes promesas del deporte argentino.