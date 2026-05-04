Lionel Messi reveló detalles del encuentro con Franco Colapinto y le dejó un consejo: "Lo importante es..."
El capitán argentino habló sobre su encuentro con el piloto en Miami, elogió su sencillez y le dejó un consejo para afrontar la exposición del deporte de élite.
El vínculo entre Lionel Messi y Franco Colapinto sumó un nuevo y emotivo capítulo. Luego de la histórica visita del astro rosarino al paddock del Gran Premio de Miami, donde acompañó al piloto argentino de Alpine, la Pulga reveló cómo fue el primer acercamiento entre ambos y le brindó una valiosa guía de vida para su carrera profesional.
En una entrevista exclusiva con el Pollo Álvarez, el campeón del mundo relató cómo comenzó el contacto y cómo se gestó la visita del piloto al predio de entrenamiento: "No había tenido nunca contacto con él. Sí me había hecho llegar, a través de YPF, un casco y las ganas que tenía de poder conocernos algún día. Tenemos alguna gente conocida en común también. El otro día pudo pasar por el entrenamiento y la verdad que es un fenómeno".
Lionel Messi reveló detalles del encuentro con Franco Colapinto
La parte más reflexiva de la charla se centró en cómo el joven corredor de Fórmula 1 debe lidiar con las presiones de la máxima categoría y la opinión pública: "Él tiene que vivir su propia historia y estar preparado para un montón de cosas. Cuando estás expuesto te viene de todos lados, en lo bueno y en lo malo", comenzó diciendo el futbolista de Inter Miami. Y rápidamente, agregó: "Sobre todo en lo malo tiene que estar contenido, estar con los cercanos de él, su familia y su círculo. Al final ellos te hacen que salgas de los momentos difíciles".
Por último, el campeón del mundo cerró con su conejo: "Cuando la cosa va bien es mucho más fácil y la gente se te acerca mucho. Lo importante es saber quién está cuando las cosas van mal".
De esta manera, el mejor jugador del mundo le brindó un respaldo fundamental a Colapinto, que viene de conseguir el séptimo puesto en el GP de Miami y de consolidarse como una de las grandes promesas del deporte argentino.
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