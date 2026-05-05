En el podio: el ranking de la Fórmula 1 en el que Franco Colapinto marcó su mejor registro
El piloto argentino fue una de las grandes revelaciones del Gran Premio de Miami, destacándose por su rendimiento sólido y superando a su compañero de equipo.
El paso de la Fórmula 1 por Miami dejó varios nombres propios, pero uno de los que más llamó la atención fue el de Franco Colapinto. El joven argentino firmó una actuación que lo posicionó como una de las figuras del fin de semana, consolidando su crecimiento dentro de la categoría y ganándose el reconocimiento en el análisis de rendimiento posterior a la carrera.
En el marco del sistema de Power Rankings, donde un grupo de especialistas evalúa a los pilotos según su desempeño sin considerar el potencial del monoplaza, Colapinto logró destacarse entre los mejores. Su fin de semana fue consistente de principio a fin, algo clave en un campeonato donde cada detalle marca la diferencia.
El piloto mostró una evolución clara respecto a presentaciones anteriores. Tras lo que había sido su participación en Argentina, llegó a Estados Unidos con mayor confianza y eso se reflejó en pista. Logró meterse dentro del top 10 tanto en la clasificación sprint como en la carrera corta y también en el Gran Premio principal, una regularidad que no pasó desapercibida.
Uno de los aspectos más valorados de su rendimiento fue la comparación directa con su compañero de equipo en Alpine, Pierre Gasly. A pesar de la mayor experiencia del francés, Franco consiguió superarlo en ambas clasificaciones, dejando en claro que puede competir de igual a igual dentro de la escudería.
En un fin de semana donde nombres fuertes como Andrea Kimi Antonelli, ganador del Gran Premio, o Lando Norris, protagonista con McLaren, se llevaron los flashes principales, el argentino supo construir su propio lugar a base de rendimiento. Su actuación no tuvo errores relevantes y estuvo marcada por una conducción prolija y efectiva.
El contexto también suma valor a su performance. La Fórmula 1 es un entorno altamente competitivo, donde los pilotos jóvenes suelen necesitar tiempo para adaptarse. Sin embargo, Colapinto mostró señales de madurez y capacidad para responder en escenarios complejos, algo que empieza a consolidarlo como una pieza importante dentro de su equipo.
Además, el hecho de mantenerse competitivo durante todo el fin de semana, sin caídas bruscas de rendimiento entre sesiones, habla de una consistencia que suele ser difícil de alcanzar en etapas iniciales dentro de la categoría. Ese equilibrio fue uno de los factores que lo llevó a ser considerado entre los destacados. Mientras la temporada avanza, actuaciones como la de Miami pueden marcar un punto de inflexión en su campaña.
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