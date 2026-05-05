En el podio: el ranking de la Fórmula 1 en el que Franco Colapinto marcó su mejor registro

En un fin de semana donde nombres fuertes como Andrea Kimi Antonelli, ganador del Gran Premio, o Lando Norris, protagonista con McLaren, se llevaron los flashes principales, el argentino supo construir su propio lugar a base de rendimiento. Su actuación no tuvo errores relevantes y estuvo marcada por una conducción prolija y efectiva.

colapinto gasly miami

El contexto también suma valor a su performance. La Fórmula 1 es un entorno altamente competitivo, donde los pilotos jóvenes suelen necesitar tiempo para adaptarse. Sin embargo, Colapinto mostró señales de madurez y capacidad para responder en escenarios complejos, algo que empieza a consolidarlo como una pieza importante dentro de su equipo.

Además, el hecho de mantenerse competitivo durante todo el fin de semana, sin caídas bruscas de rendimiento entre sesiones, habla de una consistencia que suele ser difícil de alcanzar en etapas iniciales dentro de la categoría. Ese equilibrio fue uno de los factores que lo llevó a ser considerado entre los destacados. Mientras la temporada avanza, actuaciones como la de Miami pueden marcar un punto de inflexión en su campaña.