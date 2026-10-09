El cambio que discute el béisbol y podría revolucionar los playoffs de todos los deportes
oLas Grandes Ligas de Béisbol impulsan una modificación que podría cambiar la lógica de las instancias decisivas y abrir un debate que trascienda al deporte estadounidense.
Las Grandes Ligas de Béisbol (MLB) pusieron sobre la mesa una propuesta que podría modificar una de las reglas tradicionales de los playoffs: la forma en que se definen los cruces entre los equipos que buscan el título. La iniciativa, que forma parte de las negociaciones con el sindicato de jugadores, apunta a darle un valor adicional al rendimiento durante la temporada regular y podría abrir una discusión que exceda a la principal competencia de béisbol de Estados Unidos.
La idea introduce un elemento novedoso en la previa de la postemporada y podría transformar la manera en que los equipos preparan sus estrategias. Si prospera, los mejores clasificados contarían con una herramienta adicional para afrontar las instancias decisivas, en un sistema que busca premiar a quienes hayan tenido un desempeño más destacado a lo largo del campeonato. El cambio todavía no está aprobado y su posible implementación está prevista para 2027.
Cómo funcionaría el cambio que propone la MLB
La modificación alcanzaría las primeras dos rondas de los playoffs. En la ronda de comodines, el tercer preclasificado de cada liga —el campeón divisional con el tercer mejor récord— podría escoger entre el quinto y el sexto sembrado para definir a su rival.
La posibilidad de elegir también se extendería a la Serie Divisional. En esa instancia, el equipo mejor clasificado de cada liga podría seleccionar a cuál de los dos ganadores de la ronda de comodines enfrentaría. De esta manera, la posición conseguida durante la fase regular no solo determinaría ventajas deportivas, sino que también permitiría tomar una decisión estratégica sobre el camino hacia el título.
El objetivo es darle una recompensa adicional a los equipos que mejor rindieron durante la temporada y sumar un nuevo componente de interés a la postemporada. La elección de los rivales, además, podría generar declaraciones, discusiones y rivalidades que se extenderían más allá del terreno de juego.
El debate que podría trascender al béisbol
La propuesta abre una pregunta interesante para el deporte en general: ¿hasta dónde debería llegar la ventaja de los equipos que terminan mejor ubicados en una temporada regular? En muchas competencias, esa recompensa se traduce en la localía, el descanso o un cruce determinado por la posición en la tabla. La posibilidad de escoger al adversario introduciría una lógica diferente en la definición de los campeonatos.
En el fútbol, el básquet o el rugby, un sistema similar obligaría a discutir si el mérito acumulado durante meses debería habilitar a los mejores equipos a decidir contra quién disputar una serie eliminatoria. También sumaría un factor de presión: elegir a un rival supondría reconocer que se lo considera un adversario más conveniente, una decisión que podría volverse en contra si el equipo seleccionado termina imponiéndose.
Por ahora, la iniciativa no implica que otras disciplinas vayan a adoptar un formato semejante. Se trata de una propuesta de la MLB que todavía debe superar las negociaciones con la Asociación de Jugadores de las Grandes Ligas (MLBPA), en el marco de una discusión más amplia sobre el futuro de la competencia.
La liga también puso sobre la mesa otras modificaciones para los próximos años, entre ellas reducir la temporada regular de 162 a 154 partidos y ampliar las Series Divisionales de cinco a siete encuentros a partir de 2029. Sin embargo, la posibilidad de elegir rivales es la que plantea una de las preguntas más atractivas para el deporte: si un equipo fue el mejor durante meses, ¿debería tener también el poder de decidir contra quién se juega su futuro?
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