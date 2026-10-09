El cambio que discute el béisbol y podría revolucionar los playoffs de todos los deportes

El debate que podría trascender al béisbol

La propuesta abre una pregunta interesante para el deporte en general: ¿hasta dónde debería llegar la ventaja de los equipos que terminan mejor ubicados en una temporada regular? En muchas competencias, esa recompensa se traduce en la localía, el descanso o un cruce determinado por la posición en la tabla. La posibilidad de escoger al adversario introduciría una lógica diferente en la definición de los campeonatos.

En el fútbol, el básquet o el rugby, un sistema similar obligaría a discutir si el mérito acumulado durante meses debería habilitar a los mejores equipos a decidir contra quién disputar una serie eliminatoria. También sumaría un factor de presión: elegir a un rival supondría reconocer que se lo considera un adversario más conveniente, una decisión que podría volverse en contra si el equipo seleccionado termina imponiéndose.

Por ahora, la iniciativa no implica que otras disciplinas vayan a adoptar un formato semejante. Se trata de una propuesta de la MLB que todavía debe superar las negociaciones con la Asociación de Jugadores de las Grandes Ligas (MLBPA), en el marco de una discusión más amplia sobre el futuro de la competencia.

La liga también puso sobre la mesa otras modificaciones para los próximos años, entre ellas reducir la temporada regular de 162 a 154 partidos y ampliar las Series Divisionales de cinco a siete encuentros a partir de 2029. Sin embargo, la posibilidad de elegir rivales es la que plantea una de las preguntas más atractivas para el deporte: si un equipo fue el mejor durante meses, ¿debería tener también el poder de decidir contra quién se juega su futuro?