La Selección Argentina Sub 17 empató 3-3 con Dinamarca y pasó a los 16avos del Mundial
La Selección Argentina Sub 17 empató 3-3 con Dinamarca tras ir 0-2 abajo y, por el 2-2 entre Australia y Mozambique, avanzó como segunda del Grupo C.
La Selección Argentina Sub 17 sufrió hasta el final, pero se metió en los 16avos de final del Mundial de Qatar. El equipo de Diego Placente perdía 0-2 con Dinamarca en el primer tiempo, lo dio vuelta en diez minutos, terminó igualando 3-3 y clasificó como segunda del Grupo C gracias al 2-2 entre Australia y Mozambique.
Hay que recordar que la Albiceleste, que no viene demostrando el mejor fútbol posible, llegaba obligada a no perder, después de caer 2-0 con Australia en el debut y vencer a Mozambique en la segunda fecha.
A Dinamarca solo le servía ganar, así que Argentina le dejó la pelota y apostó al contragolpe. El partido se cerró y se abrió con una jugada muy discutida: a los 37 minutos, el árbitro cobró penal por una falta de Thiago Pérez y Madsen lo convirtió. El equipo se quedó reclamando y dejó de jugar. En el descuento del primer tiempo, un remate de Chukwuani se desvió en un defensor y estiró la ventaja a 0-2.
En el segundo tiempo, Placente movió el banco con el ingreso de Goytía, entre otros, y aparecieron las figuras. Giovanni Baroni descontó a los 58 minutos tras una jugada colectiva y Juan Policella empató a los 62. A los 68, Alan Alcaraz, uno de los puntos altos de la tarde, puso el 3-2 con un remate de media distancia.
En diez minutos, Argentina pasó de estar última a primera del grupo. Pero Dinamarca no se rindió y Khatar marcó el 3-3 a los 78. Cuando se supo del empate en el otro partido, el equipo cuidó el resultado hasta el final.
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Qué viene para la Selección en el Mundial Sub 17
Argentina terminó con 4 puntos. Su rival en los 16avos saldrá cuando termine la fase de grupos, el viernes 27 de noviembre, y podría ser uno de los mejores terceros o uno de los peores segundos.
Por segunda edición, el Mundial Sub 17 cuenta con 48 países participantes divididos en 12 grupos de 4 equipos, y la Selección buscará levantar la Copa por primera vez en su historia. El año pasado, en Qatar, la Selección Argentina Sub 17 quedó eliminada en los octavos de final por penales ante México.
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