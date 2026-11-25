IMPORTANTE: La regla de la AFA que obliga a Independiente Rivadavia a hacerle el pasillo a Boca

Qué viene para la Selección en el Mundial Sub 17

Argentina terminó con 4 puntos. Su rival en los 16avos saldrá cuando termine la fase de grupos, el viernes 27 de noviembre, y podría ser uno de los mejores terceros o uno de los peores segundos.

Por segunda edición, el Mundial Sub 17 cuenta con 48 países participantes divididos en 12 grupos de 4 equipos, y la Selección buscará levantar la Copa por primera vez en su historia. El año pasado, en Qatar, la Selección Argentina Sub 17 quedó eliminada en los octavos de final por penales ante México.