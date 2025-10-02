La FIA autorizó trajes refrigerantes ante la amenaza del calor extremo en Singapur

La Fórmula 1 se prepara para un fin de semana singular en Singapur, donde la atención no solo estará en la lucha por el campeonato, sino también en las condiciones climáticas extremas que podrían poner en jaque a los pilotos. La Federación Internacional de Automovilismo (FIA) confirmó la implementación de trajes especiales con sistemas de refrigeración, que estarán disponibles para los corredores en el circuito de Marina Bay, declarado oficialmente bajo “riesgo por calor”.