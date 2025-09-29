Murió Roscoe, el perro de Lewis Hamilton: el doloroso posteo del piloto de Fórmula 1

"Aunque perdí a Coco, nunca antes me había enfrentado a la situación de tener que sacrificar a un perro, aunque sé que mi madre y muchos amigos cercanos sí lo han hecho. Es una de las experiencias más dolorosas, y siento una profunda conexión con todos los que han pasado por la pérdida de una mascota querida. Aunque fue tan difícil, tenerlo fue una de las partes más hermosas de la vida, amar tan profundamente y ser amado a cambio", manifestó, a corazón abierto.

"Gracias a todos por el amor y el apoyo que le han demostrado a Roscoe a lo largo de los años. Ha sido muy especial presenciarlo y sentirlo", cerró.

image

Otro posteo de Hamilton en medio de la pérdida de su mejor amigo: "Roscoe por siempre"

Embed - Lewis Hamilton on Instagram: "Roscoe forever." View this post on Instagram A post shared by Lewis Hamilton (@lewishamilton)