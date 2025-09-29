Murió Roscoe, el perro de Lewis Hamilton: el doloroso posteo del piloto de Fórmula 1
"Tuve que tomar la decisión más difícil de mi vida", escribió el automovilista en redes sociales, conmoviendo a todos sus seguidores. ¿Qué le sucedió al can?
La jornada de este domingo fue sumamente triste para Lewis Hamilton y su entorno: murió Roscoe, su entrañable perro y compañero de vida. Lo cierto es que el can venía atravesando una dura neumonía, por lo que el corredor de Fórmula 1 debió retirarse de una prueba de neumáticos con Pirelli y canceló su asistencia al Ferrari Fashion Show (Desfile de Moda de Ferrari) en Milán para poder estar al lado de su mejor amigo mientras atravesaba sus últimas horas.
Tras el deceso del animal, Hamilton no dudó en expresarse en redes sociales con tiernas fotos junto a su perro: "Tras cuatro días con soporte vital, luchando con todas las fuerzas que le quedaban, tuve que tomar la decisión más difícil de mi vida y decirle adiós a Roscoe. Nunca dejó de luchar, hasta el final", comenzó escribiendo en Instagram.
Y añadió, con profundo dolor: "Me siento muy agradecido y honrado de haber compartido mi vida con un alma tan hermosa, un ángel y un verdadero amigo. Traer a Roscoe a mi vida fue la mejor decisión que tomé, y por siempre atesoraré los recuerdos que creamos juntos".
"Aunque perdí a Coco, nunca antes me había enfrentado a la situación de tener que sacrificar a un perro, aunque sé que mi madre y muchos amigos cercanos sí lo han hecho. Es una de las experiencias más dolorosas, y siento una profunda conexión con todos los que han pasado por la pérdida de una mascota querida. Aunque fue tan difícil, tenerlo fue una de las partes más hermosas de la vida, amar tan profundamente y ser amado a cambio", manifestó, a corazón abierto.
"Gracias a todos por el amor y el apoyo que le han demostrado a Roscoe a lo largo de los años. Ha sido muy especial presenciarlo y sentirlo", cerró.
Otro posteo de Hamilton en medio de la pérdida de su mejor amigo: "Roscoe por siempre"
