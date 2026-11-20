El último sancionado es Lance Stroll. El canadiense perderá diez posiciones después de que Aston Martin decidiera reemplazar la batería y la centralita electrónica de su monoplaza. Con estas modificaciones, alcanzará su noveno sistema de almacenamiento de energía y su octava unidad de control.

Detrás de varias de estas modificaciones aparece la actualización del motor Mercedes mediante el sistema ADUO, que permite introducir mejoras durante el campeonato. Sin embargo, las penalizaciones dependerán de los componentes que cada piloto haya utilizado previamente. Por eso, la clasificación no definirá por completo el orden de largada: las sanciones podrían provocar cambios importantes en la parrilla y alterar las estrategias para la carrera.

GP de Las Vegas: horarios del fin de semana

La competencia principal se disputará el domingo 22 de noviembre, aunque en Estados Unidos tendrá lugar durante la noche del sábado debido a la diferencia horaria. La prueba tendrá una extensión de 50 vueltas y será una de las últimas oportunidades para modificar las posiciones antes del cierre del campeonato.

Jueves 19 de Noviembre

Práctica 1: 21:30

Viernes 20 de Noviembre

Práctica 2: 01:00

Práctica 3: 21:30

Sábado 21 de Noviembre

Clasificación: 01:00

Domingo 22 de Noviembre