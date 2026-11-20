La Fórmula 1 confirmó cinco penalizaciones en Las Vegas y cambiará la grilla de largada
Oliver Bearman, Oscar Piastri, Carlos Sainz, Kimi Antonelli y Lance Stroll deberán cumplir penalizaciones por cambios en distintos componentes de sus monoplazas.
La Fórmula 1 tendrá una parrilla de largada condicionada por las sanciones en el Gran Premio de Las Vegas. Cinco pilotos recibieron penalizaciones antes de la clasificación debido a modificaciones en diferentes elementos de sus autos, por lo que no podrán conservar el puesto que consigan en la sesión clasificatoria.
El caso más complicado es el de Oliver Bearman. Haas reemplazó varios componentes de su unidad de potencia, entre ellos el motor de combustión interna, el turbo y el MGU-K. Como consecuencia de estos cambios, el británico recibió una sanción de 35 posiciones y deberá afrontar una importante remontada en la carrera.
Oscar Piastri también tendrá un panorama complicado. El australiano de McLaren perderá diez lugares por utilizar su quinto motor de combustión interna de la temporada, cuando el reglamento permite un máximo de cuatro sin penalización. De esta manera, no podrá largar más adelante del undécimo puesto, incluso si consigue la pole position.
Carlos Sainz atravesará una situación similar. Williams decidió instalarle su quinto turbo del año, por lo que deberá retroceder diez posiciones en la grilla. Su compañero Alexander Albon también contará con una actualización del fabricante alemán, aunque sin exceder el límite reglamentario.
En Mercedes, Kimi Antonelli recibió un castigo de cinco puestos por incorporar su sexto motor de combustión interna. El italiano también estrenará el nuevo turbo, mientras que George Russell seguirá utilizando la versión anterior.
El último sancionado es Lance Stroll. El canadiense perderá diez posiciones después de que Aston Martin decidiera reemplazar la batería y la centralita electrónica de su monoplaza. Con estas modificaciones, alcanzará su noveno sistema de almacenamiento de energía y su octava unidad de control.
Detrás de varias de estas modificaciones aparece la actualización del motor Mercedes mediante el sistema ADUO, que permite introducir mejoras durante el campeonato. Sin embargo, las penalizaciones dependerán de los componentes que cada piloto haya utilizado previamente. Por eso, la clasificación no definirá por completo el orden de largada: las sanciones podrían provocar cambios importantes en la parrilla y alterar las estrategias para la carrera.
GP de Las Vegas: horarios del fin de semana
La competencia principal se disputará el domingo 22 de noviembre, aunque en Estados Unidos tendrá lugar durante la noche del sábado debido a la diferencia horaria. La prueba tendrá una extensión de 50 vueltas y será una de las últimas oportunidades para modificar las posiciones antes del cierre del campeonato.
Jueves 19 de Noviembre
- Práctica 1: 21:30
Viernes 20 de Noviembre
- Práctica 2: 01:00
- Práctica 3: 21:30
Sábado 21 de Noviembre
- Clasificación: 01:00
Domingo 22 de Noviembre
- Carrera: 01:00
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