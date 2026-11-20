La final de la Libertadores 2023 y el error de Boca

El exfutbolista también repasó la derrota ante Fluminense en la definición de la Copa Libertadores 2023. Para González, al equipo le faltó serenidad durante los días previos al encuentro decisivo. "Me parece que nos faltó un poco de tranquilidad. Nos dejamos llevar con la euforia que manejaba el hincha, el fanático. Creo que tendríamos que haber tenido una semana tranquila y no una semana tan eufórica como la que tuvimos", analizó.

Además, reconoció que el plantel se contagió de la ilusión por conquistar la Séptima: "Ya desde que clasificamos a la final después de ganarle a Palmeiras, era la locura y nos olvidamos que somos profesionales, que nosotros somos los que íbamos a entrar dentro de la cancha".