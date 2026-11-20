El Pulpo González encendió la previa de Boca-Mineiro y recordó el escándalo de 2021: "Nos robaron"
El exmediocampista xeneize habló antes de la definición de la Copa Sudamericana y revivió la eliminación ante el equipo brasileño que todavía le genera bronca.
La final de la Copa Sudamericana 2026 entre Boca y Atlético Mineiro tendrá un significado especial para Diego González. El Pulpo, recientemente retirado del fútbol profesional y próximo a iniciar su carrera como entrenador, todavía tiene muy presente la polémica serie de octavos de final de la Libertadores 2021, en la que el Xeneize quedó eliminado frente al conjunto brasileño.
En diálogo con Olé, el exvolante reconoció que el encuentro del sábado tendrá un sabor especial para quienes formaron parte de aquel equipo: "No sé si esta final es una revancha de la Libertadores. Sí, quizás nosotros los que estuvimos en aquel partido con Mineiro en donde nos robaron la clasificación, los goles... sí vamos a estar haciendo fuerza para que ganemos por goleada".
"Por lo menos para mí sí va a ser una revancha. Mirarlo y que los muchachos nos den esa alegría en la que nosotros no pudimos ganar ese partido, en buena ley como lo habíamos ganado", expresó.
González fue uno de los protagonistas de aquella eliminatoria. Marcó un gol en el encuentro de ida disputado en la Bombonera y también quedó involucrado en la polémica del desquite, cuando el tanto de Marcelo Weigandt fue invalidado por un fuera de juego en el que su posición resultó determinante.
La eliminación terminó con fuertes incidentes, corridas y enfrentamientos con la policía en el estadio Mineirao. Un episodio que el Pulpo todavía recuerda con malestar. "Voy a estar haciendo muchísima fuerza para que Boca salga victorioso, que es lo que queremos todos los bosteros. Y después que los muchachos hagan el mejor partido de su vida y que en lo personal me den la alegría de ver a Mineiro como como merecía estar en aquella fase", agregó.
La final de la Libertadores 2023 y el error de Boca
El exfutbolista también repasó la derrota ante Fluminense en la definición de la Copa Libertadores 2023. Para González, al equipo le faltó serenidad durante los días previos al encuentro decisivo. "Me parece que nos faltó un poco de tranquilidad. Nos dejamos llevar con la euforia que manejaba el hincha, el fanático. Creo que tendríamos que haber tenido una semana tranquila y no una semana tan eufórica como la que tuvimos", analizó.
Además, reconoció que el plantel se contagió de la ilusión por conquistar la Séptima: "Ya desde que clasificamos a la final después de ganarle a Palmeiras, era la locura y nos olvidamos que somos profesionales, que nosotros somos los que íbamos a entrar dentro de la cancha".
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