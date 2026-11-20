Con apenas 24 años, el Chino acumula un récord de 18 victorias y una derrota. Desde su llegada a la UFC consiguió cuatro triunfos consecutivos y viene de protagonizar dos actuaciones destacadas: noqueó a Giga Chikadze y a Josh Emmett, resultados que lo impulsaron hasta el top 10 de la categoría.

¿Quién es Aljamain Sterling, excampeón de UFC?

Sterling fue campeón del peso gallo y defendió el cinturón en tres oportunidades. Actualmente ocupa el cuarto puesto del ranking pluma, mientras que Vallejos aparece décimo. El estadounidense tiene un récord de 26 triunfos y cinco derrotas.

Desde que perdió el título en 2023, disputó cuatro peleas y consiguió tres victorias por decisión unánime. Su última derrota fue en diciembre de 2024, frente al ruso Movsar Evloev. De esta manera, Vallejos se convertirá en el primer peleador argentino de artes marciales mixtas en medirse con un excampeón de UFC.

Las estadísticas de la pelea co-estelar del UFC Qatar

¿A qué hora y cómo ver al Kevin Vallejos vs. Aljamain Sterling?

El UFC Fight Night 294 se disputará este sábado 21 de noviembre en Qatar. La actividad comenzará a las 12.00 de Argentina, con los combates preliminares, mientras que la cartelera principal está programada para las 15.00. Por lo que alrededor de las 15:15 o 15:30 habrá que estar pegado a la transmisión.

¿Cómo ver Francisco Prado vs. Ismael Bonfim en vivo?

La transmisión para Argentina estará disponible a través de Paramount+.