Kevin "Chino" Vallejos vs. Aljamain Sterling en UFC Qatar: todos los detalles de una pelea histórica
Qatar vuelve a ilusionar a un argentino: el marplatense de 24 años buscará hacer historia en el UFC Fight Night 294 ante un excampeón.
El marplatense Kevin "Chino" Vallejos se medirá este sábado 21 de noviembre con el estadounidense Aljamain Sterling en el combate coestelar del UFC Fight Night 294, que tendrá lugar en Qatar, donde la Selección Argentina salió campeona del mundo en 2022.
El luchador argentino intentará conseguir un triunfo que lo acerque a los primeros puestos de la división pluma y lo deje mejor posicionado en la carrera por una oportunidad por el cinturón que actualmente pertenece a Alexander Volkanovski.
El evento tendrá como combate principal el cruce entre los semipesados Jiri Prochazka y Navajo Stirling. También se enfrentarán Dan Hooker y Brian Ortega en la categoría ligero. Además, Aleksandre Topuria, hermano del excampeón Ilia Topuria, se enfrentará a Santiago Luna durante las preliminares.
La picante cartelera del UFC Fight Night 294 en Qatar
"Acá somos campeones del mundo": el mensaje del Chino Vallejos
Lejos de mostrarse intimidado por el compromiso, el marplatense dejó un mensaje desafiante en sus redes sociales: "Sterling lo cagó en el momento que aceptó pelear conmigo en ¡QATAR! Acá somos campeones del mundo", escribió en su cuenta de X, en alusión a la conquista mundial que consiguió el seleccionado nacional de la mano de Lionel Messi.
Una victoria ante un rival de semejante trayectoria podría significar un salto importante para el oriundo de Mar del Plata, que busca consolidarse entre los mejores de su división y acercarse al sueño de disputar el campeonato.
Con apenas 24 años, el Chino acumula un récord de 18 victorias y una derrota. Desde su llegada a la UFC consiguió cuatro triunfos consecutivos y viene de protagonizar dos actuaciones destacadas: noqueó a Giga Chikadze y a Josh Emmett, resultados que lo impulsaron hasta el top 10 de la categoría.
¿Quién es Aljamain Sterling, excampeón de UFC?
Sterling fue campeón del peso gallo y defendió el cinturón en tres oportunidades. Actualmente ocupa el cuarto puesto del ranking pluma, mientras que Vallejos aparece décimo. El estadounidense tiene un récord de 26 triunfos y cinco derrotas.
Desde que perdió el título en 2023, disputó cuatro peleas y consiguió tres victorias por decisión unánime. Su última derrota fue en diciembre de 2024, frente al ruso Movsar Evloev. De esta manera, Vallejos se convertirá en el primer peleador argentino de artes marciales mixtas en medirse con un excampeón de UFC.
Las estadísticas de la pelea co-estelar del UFC Qatar
¿A qué hora y cómo ver al Kevin Vallejos vs. Aljamain Sterling?
El UFC Fight Night 294 se disputará este sábado 21 de noviembre en Qatar. La actividad comenzará a las 12.00 de Argentina, con los combates preliminares, mientras que la cartelera principal está programada para las 15.00. Por lo que alrededor de las 15:15 o 15:30 habrá que estar pegado a la transmisión.
¿Cómo ver Francisco Prado vs. Ismael Bonfim en vivo?
La transmisión para Argentina estará disponible a través de Paramount+.
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