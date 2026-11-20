El pedido especial para Sebastián Villa

En otra entrevista con TyC Sports, el colombiano volvió a referirse al esfuerzo que realizó para estar presente en Barranquilla. "Me operé hace dos semanas, pero aquí estamos. Tengo todas las ganas de ver a Boca campeón. Gasté toda mi salud y dinero en esto", expresó.

Finalmente, manifestó su confianza en el plantel y le dedicó unas palabras a Sebastián Villa, compatriota suyo: "Yo confío en los muchachos. Seguramente me harán sufrir, pero confío en ellos, especialmente a Sebastián Villa. Si él me está escuchando, ¿me firmarías mi camiseta?".