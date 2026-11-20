Se operó de cáncer hace dos semanas y viajó para ver a Boca: la historia que emocionó a todos
El simpatizante colombiano se sometió a una intervención quirúrgica apenas dos semanas antes de la final, pero no quiso perderse la posibilidad de acompañar al Xeneize.
La pasión por Boca volvió a demostrar que no conoce límites geográficos. En la previa de la final de la Copa Sudamericana 2026 frente a Atlético Mineiro, un hincha colombiano protagonizó una historia conmovedora: viajó desde Bogotá hasta Barranquilla apenas dos semanas después de ser operado de cáncer de tiroides para alentar al equipo de sus amores.
El simpatizante se acercó al hotel donde concentra la delegación xeneize con una bandera que rápidamente se viralizó. Allí explicó su situación y dejó un pedido especial para los futbolistas: "Me diagnosticaron cáncer de tiroides. Me quitaron media tiroides, pero no las ganas de alentar a Boca. ¿Me firmarían mi balón, muchachos?".
En diálogo con El Canal de Boca, contó cómo atravesó el problema de salud y por qué decidió realizar el viaje a pesar de las dificultades. "Me diagnosticaron cáncer de tiroides, me quité la mitad por venir acá y, aunque me la hayan quitado, sigo teniendo las ganas de alentar a Boca", relató. También dejó una frase que resumió su particular historia: "Boca significa la mitad de una tiroides. Si me la quitaban toda, no alcanzaba a llegar".
El origen japonés de su fanatismo por Boca
Su vínculo con el Xeneize tiene un comienzo muy particular. Según explicó, se hizo hincha gracias a su novia japonesa y a los relatos de su suegro sobre la histórica conquista de la Copa Intercontinental 2000 frente al Real Madrid.
"Soy hincha de Boca gracias a mi novia japonesa. Su padre estuvo en el año 2000 y él me hizo hincha de Boca. Él los vio en Yokohama y me contó la historia de Román Riquelme, cómo estuvieron por Shibuya y cómo ‘parcharon’ allá. Boca es simplemente una locura", recordó.
El pedido especial para Sebastián Villa
En otra entrevista con TyC Sports, el colombiano volvió a referirse al esfuerzo que realizó para estar presente en Barranquilla. "Me operé hace dos semanas, pero aquí estamos. Tengo todas las ganas de ver a Boca campeón. Gasté toda mi salud y dinero en esto", expresó.
Finalmente, manifestó su confianza en el plantel y le dedicó unas palabras a Sebastián Villa, compatriota suyo: "Yo confío en los muchachos. Seguramente me harán sufrir, pero confío en ellos, especialmente a Sebastián Villa. Si él me está escuchando, ¿me firmarías mi camiseta?".
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