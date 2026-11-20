El curioso examen que realizó Boca antes de viajar a Barranquilla para combatir el calor en la final
El cuerpo médico y el área de preparación física realizaron una evaluación especial en Ezeiza para conocer cuánto líquido y minerales pierde cada futbolista.
Boca no dejó ningún detalle librado al azar en la preparación para la final de la Copa Sudamericana 2026. Además de los trabajos tácticos y futbolísticos, el cuerpo técnico y los profesionales del área médica pusieron especial atención en un factor que puede resultar determinante en Barranquilla: las altas temperaturas y la humedad.
Antes de viajar a Colombia, el plantel realizó en Boca Predio el denominado test de sudor, una evaluación física destinada a conocer cómo responde el organismo de cada jugador ante condiciones de exigencia similares a las que encontrará durante el partido frente a Atlético Mineiro.
El estudio permite determinar cuánto líquido y qué cantidad de minerales pierde cada futbolista a través de la transpiración. Uno de los elementos más importantes que se analiza es el sodio, ya que su pérdida puede variar considerablemente entre jugadores, incluso cuando realizan esfuerzos físicos de intensidad similar.
A partir de esos resultados, el cuerpo médico puede establecer estrategias individuales para la hidratación y la reposición de minerales. De esta manera, cada integrante del plantel cuenta con indicaciones específicas sobre qué suplementos necesita y en qué cantidades debe consumirlos. La planificación contempla distintos momentos: antes del encuentro, durante el entretiempo y en la etapa posterior, cuando comienza la recuperación física.
El calor de Barranquilla, un desafío para Boca
Las condiciones climáticas de la ciudad colombiana explican la importancia de este trabajo preventivo. Para el sábado se espera una temperatura máxima de 34 grados, mientras que durante el horario del encuentro el pronóstico contempla alrededor de 29 grados.
La final comenzará a las 17:30 de Colombia (19.30 de Argentina), cuando todavía habrá algo de luz natural. La puesta del sol está prevista para las 17.32, aunque el calor y la humedad continuarán durante el desarrollo del partido. Según las previsiones meteorológicas, la humedad podría pasar del 68% a las 17 al 80% a las 19.
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