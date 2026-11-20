La final comenzará a las 17:30 de Colombia (19.30 de Argentina), cuando todavía habrá algo de luz natural. La puesta del sol está prevista para las 17.32, aunque el calor y la humedad continuarán durante el desarrollo del partido. Según las previsiones meteorológicas, la humedad podría pasar del 68% a las 17 al 80% a las 19.