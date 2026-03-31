El Chino Garcé y el "traé alfajores": la publicidad que revive su convocatoria al Mundial 2010

En la pieza audiovisual, el exfutbolista aparece sentado frente a cámara con tono serio y hace referencia a la histórica bandera que lo acompañó en aquel proceso mundialista. "Todo el mundo sigue con lo mismo y pasaron 16 años ya...", señala con humor, al tiempo que reconoce la creatividad del mensaje. La campaña retoma el famoso trapo con la frase “Garcé, traé alfajores”, que se popularizó entre los fanáticos cuando se confirmó su presencia en la lista definitiva rumbo a Sudáfrica.