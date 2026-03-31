El Chino Garcé y el "traé alfajores": la publicidad que revive su convocatoria al Mundial 2010
Ariel Garcé protagonizó una campaña viral de alfajores que recuerda su sorpresiva convocatoria al Mundial 2010 por Diego Maradona y el famoso pedido de los hinchas.
A 16 años de la recordada lista de Diego Armando Maradona para el Mundial de Sudáfrica 2010, Ariel Garcé volvió a captar la atención del público con una ingeniosa publicidad que recupera uno de los momentos más curiosos del fútbol argentino que hasta el día de hoy sigue resonando con mucha fuerza.
El ex defensor de River y Colón protagonizó un spot para una reconocida marca de alfajores en el que ironiza sobre su inesperada convocatoria a la Selección Argentina, una decisión que generó sorpresa en su momento y quedó grabada en la memoria de todos los hinchas de la Albiceleste.
El Chino Garcé y el "traé alfajores": la publicidad que revive su convocatoria al Mundial 2010
En la pieza audiovisual, el exfutbolista aparece sentado frente a cámara con tono serio y hace referencia a la histórica bandera que lo acompañó en aquel proceso mundialista. "Todo el mundo sigue con lo mismo y pasaron 16 años ya...", señala con humor, al tiempo que reconoce la creatividad del mensaje. La campaña retoma el famoso trapo con la frase “Garcé, traé alfajores”, que se popularizó entre los fanáticos cuando se confirmó su presencia en la lista definitiva rumbo a Sudáfrica.
La convocatoria de Diego Armando Maradona que quedó en el folklore del fútbol argentino
La citación del lateral derecho generó repercusión en 2010, ya que su nombre apareció en la nómina final por encima de otros futbolistas con trayectoria en el fútbol europeo. En ese contexto, la publicidad resignifica aquella historia con un enfoque humorístico y la transforma en un producto real, en un año atravesado nuevamente por la expectativa mundialista.
Con una mezcla de nostalgia y creatividad, la campaña logró volver a posicionar al Chino Garcé en la conversación futbolera y recordar una de las anécdotas más particulares en la historia reciente de la Selección Argentina.
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