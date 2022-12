El fuerte cruce en "El Chiringuito" entre periodista español y argentino

"Lo que espero y deseo es que Croacia les meta cuatro, ese es mi deseo hoy aquí. Y si tienen la fortuna y la suerte de pasar a la final que sea Francia la que les meta seis", comenzó diciendo Juanma Rodríguez. Y además agregó una opinión sobre el festejo argentino: "Me parece impresentable porque no se puede justificar todo, me cuesta ver a los argentinos defendiendo esto".

Con este panorama, y sin perder tiempo, Matías Palacios salió al cruce en vivo: "Pero esto es fútbol, te agradezco tu sinceridad y honestidad. Ya sabíamos que pensabas esto antes de que ocurriera todo".