El Cholo Simeone hizo reír a todos en la conferencia de prensa previa a la semifinal

En la rueda de prensa previa, un periodista inglés le consultó al director técnico sobre el nivel actual del equipo en comparación con aquel partido de la fase de grupos y, además, indagó sobre los motivos del cambio de hotel, sugiriendo que podría tratarse de una cábala. La respuesta de Diego Simeone no tardó en llegar: “El equipo está bien, estamos mejor que en octubre y lo del hotel fue porque el de ahora estaba más barato, por eso cambiamos”. La afirmación del Cholo desató las carcajadas de los periodistas españoles presentes en el auditorio, distendiendo la antesala de un choque de máxima exigencia.