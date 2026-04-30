Final caliente en Champions League: el tenso cruce del Cholo Simeone con un jugador del Arsenal

Más allá del escándalo en el túnel, la atención del mundo Atlético también estuvo puesta en la figura de Julián Álvarez. El delantero argentino, autor del gol de penal que le dio la ventaja parcial a su equipo, debió ser reemplazado en el segundo tiempo tras recibir un fuerte golpe en el tobillo que encendió las alarmas de cara a la revancha.

Al término del partido, el propio Simeone se encargó de llevar tranquilidad a los hinchas y al cuerpo técnico de la Selección Argentina. "Le harán pruebas para ver cómo está", señaló el técnico, aunque se mostró "optimista" respecto de la presencia del atacante cordobés para el duelo de vuelta en Londres la próxima semana. Con el 1-1 final, la serie se trasladará al Emirates Stadium, donde se definirá quién viajará a Budapest para disputar la gran final.