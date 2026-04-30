Final caliente en Champions League: el tenso cruce del Cholo Simeone con un jugador del Arsenal
El entrenador del Atlético de Madrid reaccionó ante una discusión entre el lateral del Arsenal y su hijo, Giuliano, al término de la primera semifinal de la Champions League.
El empate 1-1 entre el Atlético de Madrid y Arsenal por la ida de las semifinales de la UEFA Champions League no terminó con el pitazo final. Una vez concluido el encuentro en el Estadio Metropolitano, se produjo un fuerte cruce que tuvo como protagonistas a Diego Simeone y al defensor inglés Ben White.
El incidente se originó cuando los planteles se retiraban hacia los vestuarios y White, quien durante el partido fue el único futbolista visitante que pisó el escudo del conjunto "Colchonero" en un gesto que no pasó inadvertido, comenzó una acalorada discusión con Giuliano Simeone.
Al advertir la situación, el "Cholo" intervino de inmediato acercándose al lateral de los "Gunners" para propinarle una serie de palmadas en la espalda en un gesto cargado de tensión. La reacción del futbolista británico fue de total rechazo, lo que generó un tumulto que obligó a integrantes de ambos cuerpos técnicos a intervenir para separar a los protagonistas y evitar que el enfrentamiento pasara a mayores. El episodio reflejó las pulsaciones altas de una serie que define a uno de los finalistas del certamen más importante de Europa.
Final caliente en Champions League: el tenso cruce del Cholo Simeone con un jugador del Arsenal
Más allá del escándalo en el túnel, la atención del mundo Atlético también estuvo puesta en la figura de Julián Álvarez. El delantero argentino, autor del gol de penal que le dio la ventaja parcial a su equipo, debió ser reemplazado en el segundo tiempo tras recibir un fuerte golpe en el tobillo que encendió las alarmas de cara a la revancha.
Al término del partido, el propio Simeone se encargó de llevar tranquilidad a los hinchas y al cuerpo técnico de la Selección Argentina. "Le harán pruebas para ver cómo está", señaló el técnico, aunque se mostró "optimista" respecto de la presencia del atacante cordobés para el duelo de vuelta en Londres la próxima semana. Con el 1-1 final, la serie se trasladará al Emirates Stadium, donde se definirá quién viajará a Budapest para disputar la gran final.
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