El Cholo Simeone y las críticas por la posición de Julián Álvarez ante Real Madrid: "No tiene remate"

Rodrigo De Paul, Julián Álvarez y Nahuel Molina fueron titulares en el equipo local mientras que Ángel Correa ingresó en el complemento y mostró un gran rendimiento individual siendo el gran protagonista del partido. Juan Musso y Giuliano Simeone, por su parte, no sumaron minutos en el clásico.

El Cholo Simeone y las críticas por la posición de Julián Álvarez ante Real Madrid

Aunque el partido contó con gran polémica por las agresiones a Thibaut Courtois desde la tribuna y la suspensión parcial del mismo, en redes sociales llamó particularmente la atención la posición en la que jugó Julián Álvarez este clásico. Para mantener la postura del equipo y priorizar el orden defensivo en todo momento, el entrenador argentino le pidió una función distinta al campeón del mundo para aportar toda su dinámica en la cancha.

En redes no tardaron en notarlo y cruzaron a Simeone por su decisión. “Julián está jugando de extremo, no podés ser tan anti fútbol Simeone. ¿Cómo vas a desperdiciar a tu mejor jugador en esa posición?”, expresó uno de los usuarios. Otro, en cambio, disparó: “Llegó la hora. Me bajo del barco del Cholo Simeone”.

Para colmo, el entrenador argentino terminó sacando a la "Araña" sobre el final del encuentro y no le permitió jugar algunos minutos más en su posición habitual y en la que viene siendo muy importante para el equipo.

