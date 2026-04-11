El clásico Argentina vs. Brasil por la Sub 17 terminó en escándalo: incidentes y acusaciones por racismo

En lo deportivo, Brasil fue contundente. Riquelme, del Atlético MG, fue la gran figura: marcó los dos primeros goles y encaminó la clasificación. Sobre el final, Eduardo Conceicao (Palmeiras) selló el 3-0 definitivo.

Con este triunfo, el equipo dirigido por Dudu Patetuci sumó nueve puntos en tres partidos y se aseguró el pase a las semifinales y al Mundial Sub 17. Argentina, que quedó segunda con seis unidades, deberá esperar para definir su futuro en la última fecha.

El escándalo no tardó en replicarse en las redes sociales, donde los videos del tumulto final y los gestos denunciados se volvieron virales. Mientras algunos usuarios respaldaron la versión brasileña y exigieron sanciones para Matheo Benítez, otros defendieron al juvenil argentino y señalaron que las provocaciones previas de los jugadores de Brasil también merecían ser revisadas.