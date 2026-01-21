El club gigante de Italia que quiere al Dibu Martínez para después del Mundial 2026

Según la información difundida por Sky Sports Italia, el Neroazzurri no renovará el contrato de Yann Sommer, lo que abrirá una vacante sensible en uno de los puestos más determinantes del equipo. Ante ese escenario, el perfil de Dibu encaja a la perfección con la idea de jerarquía inmediata que busca la dirigencia. Campeón del mundo con la Selección Argentina, figura indiscutida en Qatar 2022 y dueño de una personalidad que suele marcar diferencias en partidos decisivos, el arquero aparece como una opción de peso.