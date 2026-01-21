El club gigante de Italia que quiere al Dibu Martínez para después del Mundial 2026
Aseguran que el campeón del mundo con la Selección Argentina aparece como principal candidato para un recambio, aunque una traba económica condiciona la operación.
El nombre de Emiliano “Dibu” Martínez vuelve a instalarse con fuerza en el radar de los gigantes europeos. Luego de un mercado de pases en el que estuvo cerca de dejar Aston Villa y fue vinculado con Manchester United, ahora es Inter quien aparece como posible destino para el arquero argentino. Así lo aseguran medios italianos, que señalan al marplatense como la primera opción del club de Milán para afrontar un cambio clave de cara a la temporada que comenzará tras el Mundial 2026.
Según la información difundida por Sky Sports Italia, el Neroazzurri no renovará el contrato de Yann Sommer, lo que abrirá una vacante sensible en uno de los puestos más determinantes del equipo. Ante ese escenario, el perfil de Dibu encaja a la perfección con la idea de jerarquía inmediata que busca la dirigencia. Campeón del mundo con la Selección Argentina, figura indiscutida en Qatar 2022 y dueño de una personalidad que suele marcar diferencias en partidos decisivos, el arquero aparece como una opción de peso.
El interés no se explica solo por su trayectoria internacional, sino también por los reconocimientos individuales que lo respaldan. Martínez ganó el Guante de Oro de la FIFA en 2022 y 2024, además del Premio Lev Yashin de France Football en 2023 y 2024, distinciones que lo consolidaron como uno de los mejores arqueros del planeta. Para un club como Inter, que compite año tras año en los primeros planos de Europa, contar con un arquero de ese calibre resulta una tentación evidente.
Dibu Martínez podría dejar Aston Villa post Mundial 2026: el Inter lo quiere
No obstante, la operación presenta un obstáculo importante. El mismo medio italiano señala que el principal problema radica en el alto salario que percibe Dibu en Aston Villa, uno de los más elevados entre los arqueros de la Premier League. Esa condición económica podría enfriar las negociaciones, incluso en un club con poder financiero como Inter, que analiza con cautela cada movimiento de cara al futuro.
Esta no sería la primera vez que el Neroazzurri posa sus ojos en el arquero surgido de Independiente. En 2023, tras la venta de André Onana, Inter ya había realizado una oferta formal por Martínez. Aquella propuesta fue rechazada por Aston Villa, que la consideró insuficiente, y finalmente el club italiano optó por avanzar con la contratación de Sommer. El antecedente demuestra que el interés es sostenido en el tiempo y no una reacción aislada.
Mientras tanto, Dibu continúa siendo una pieza clave tanto en su club como en la Scaloneta, donde es referente y líder indiscutido. El mercado europeo vuelve a tentarlo y su nombre reaparece ligado a equipos de máxima exigencia. Por ahora, el interés existe y los contactos habrían comenzado, pero el desenlace dependerá de si Inter logra resolver una ecuación económica compleja para quedarse con uno de los arqueros más determinantes del fútbol actual.
