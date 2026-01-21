Morena Beltrán será la primera mujer en comentar fútbol argentino en casi una década
La periodista deportiva dará un nuevo paso en su carrera y se sumará a las transmisiones oficiales de la Liga Profesional. El antecedente más cercano se remonta a Viviana Vila, quien ocupó ese rol hasta octubre de 2016.
Morena Beltrán está a punto de marcar un antes y un después en las transmisiones del fútbol argentino. La periodista, una de las caras más reconocidas de ESPN en los últimos años, comenzará a comentar partidos de la Liga Profesional y se convertirá así en la primera mujer en cumplir ese rol en transmisiones oficiales después de casi diez años, un dato que vuelve a poner en agenda la histórica ausencia femenina en ese espacio central del relato futbolero.
La novedad fue confirmada en las últimas horas y generó una fuerte repercusión tanto en el ambiente del periodismo deportivo como entre los hinchas. Beltrán, que se consolidó como analista en programas como SportsCenter y F90, además de participar habitualmente desde el campo de juego en coberturas de partidos, dará ahora el salto al comentario en vivo, un terreno que durante años estuvo reservado exclusivamente a voces masculinas.
El desembarco de Morena adquiere mayor relevancia si se tiene en cuenta el contexto histórico. La última mujer que había comentado partidos del fútbol argentino en transmisiones oficiales fue Viviana Vila, pionera absoluta en ese rol, quien lo desempeñó dentro del ciclo Fútbol Para Todos y lo sostuvo hasta octubre de 2016. Desde entonces, y pese a los avances en otros formatos y espacios del periodismo deportivo, el comentario de partidos de Primera División volvió a quedar sin presencia femenina durante un largo período.
Ese vacío de casi una década es el que ahora rompe Beltrán, en un movimiento que no solo representa un crecimiento personal en su carrera, sino también un gesto simbólico fuerte dentro de la televisión deportiva argentina. Con una formación académica sólida, un perfil analítico muy marcado y una exposición cada vez mayor, la periodista se convirtió en una de las voces jóvenes con mayor proyección del medio.
