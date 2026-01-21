Morena Beltrán será la primera mujer en comentar fútbol argentino en casi una década

El desembarco de Morena adquiere mayor relevancia si se tiene en cuenta el contexto histórico. La última mujer que había comentado partidos del fútbol argentino en transmisiones oficiales fue Viviana Vila, pionera absoluta en ese rol, quien lo desempeñó dentro del ciclo Fútbol Para Todos y lo sostuvo hasta octubre de 2016. Desde entonces, y pese a los avances en otros formatos y espacios del periodismo deportivo, el comentario de partidos de Primera División volvió a quedar sin presencia femenina durante un largo período.