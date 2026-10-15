El club de Italia que quiere a Santiago Beltrán: la cifra que River pediría por su joya

Ese escenario podría influir en las negociaciones si Fiorentina decide avanzar con una propuesta concreta. La cifra de 20 millones de euros que trascendió en Italia funciona, por ahora, como una referencia y no como el monto de una oferta formal confirmada. La alternativa de un préstamo con una opción o una obligación de compra también deberá evaluarse en función de las pretensiones de River y de las condiciones que presente el club italiano.

Los números de Beltrán y su proyección internacional

El arquero nacido el 4 de octubre de 2004 logró continuidad durante la temporada y acumuló 40 apariciones oficiales con River, distribuidas entre la Liga Profesional, la Copa Argentina y la Copa Sudamericana. En el torneo local registró 2.775 minutos, 11 vallas invictas y 28 goles recibidos, números que acompañaron su consolidación en el plantel profesional.

Sus actuaciones también le permitieron llegar a la Selección Argentina. Beltrán debutó con el equipo mayor el 6 de junio de 2026, durante la victoria por 2-0 frente a Honduras. Ingresó a los 81 minutos en reemplazo de Juan Musso. Aunque no integró la lista para la Copa del Mundo, aquella participación representó un paso importante en su carrera.