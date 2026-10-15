El club de Italia que quiere a Santiago Beltrán: la cifra que River pediría por su joya
El club italiano habría iniciado contactos para incorporar al guardameta del Millonario, una de las apariciones destacadas de la temporada.
Santiago Beltrán despertó el interés de Fiorentina y su futuro podría convertirse en uno de los temas importantes del próximo mercado de pases. Según informó el diario italiano Corriere dello Sport Stadio, el equipo de Florencia analiza la posibilidad de contratar al arquero de River, cuyo valor de salida rondaría los 20 millones de euros.
La operación que se menciona en Italia contempla una eventual cesión en enero de 2027 y una compra definitiva en junio. Sin embargo, por el momento no se confirmó una propuesta oficial ni existe un acuerdo entre las instituciones. El interés estaría relacionado con la planificación del futuro del arco de Fiorentina, que busca alternativas ante la posibilidad de una salida del español David de Gea.
Fiorentina busca al sucesor de David de Gea
La prensa italiana presentó a Beltrán como una opción para reforzar el puesto de arquero. El guardameta tiene 22 años, cuenta con pasaporte italiano y logró consolidarse durante 2026 en el equipo profesional. La publicación resumió el escenario con el siguiente título: “La vida después de De Gea. Contactos iniciados con el portero de River: contrato hasta 2027. Otro Beltrán. Precio de salida de 20 millones de euros; también despierta interés en la Premier League”.
La referencia a “Otro Beltrán” alude a Lucas Beltrán, delantero que tuvo un paso por Fiorentina antes de regresar al Millonario. Además del conjunto italiano, trascendió que el arquero habría despertado consultas de clubes de la Premier League y la Bundesliga. Inter y Juventus también fueron mencionados anteriormente entre los equipos que siguieron su evolución.
¿Qué contrato tiene Santiago Beltrán con River?
Uno de los aspectos centrales de una posible negociación es la situación contractual del futbolista. Beltrán tiene vínculo con River hasta diciembre de 2027, por lo que su salida no está condicionada por un vencimiento inmediato. En paralelo, la dirigencia millonaria inició conversaciones para extender el contrato, con la posibilidad de mejorar sus condiciones salariales y elevar la cláusula de rescisión.
Ese escenario podría influir en las negociaciones si Fiorentina decide avanzar con una propuesta concreta. La cifra de 20 millones de euros que trascendió en Italia funciona, por ahora, como una referencia y no como el monto de una oferta formal confirmada. La alternativa de un préstamo con una opción o una obligación de compra también deberá evaluarse en función de las pretensiones de River y de las condiciones que presente el club italiano.
Los números de Beltrán y su proyección internacional
El arquero nacido el 4 de octubre de 2004 logró continuidad durante la temporada y acumuló 40 apariciones oficiales con River, distribuidas entre la Liga Profesional, la Copa Argentina y la Copa Sudamericana. En el torneo local registró 2.775 minutos, 11 vallas invictas y 28 goles recibidos, números que acompañaron su consolidación en el plantel profesional.
Sus actuaciones también le permitieron llegar a la Selección Argentina. Beltrán debutó con el equipo mayor el 6 de junio de 2026, durante la victoria por 2-0 frente a Honduras. Ingresó a los 81 minutos en reemplazo de Juan Musso. Aunque no integró la lista para la Copa del Mundo, aquella participación representó un paso importante en su carrera.
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