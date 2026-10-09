Temporal devastador: un violento tornado causó destrozos y heridos en la costa de Italia
El fenómeno afectó a las localidades de Marsala y Petrosino, en Sicilia, provocando voladuras de techos, colapso de infraestructuras y cortes de energía.
Un escenario de devastación y extrema tensión se registró en la costa occidental de Sicilia, Italia, tras el paso de un violento tornado que tocó tierra en las últimas horas. El fenómeno meteorológico dejó un saldo de al menos once personas heridas —dos de ellas de gravedad—, además de cuantiosos daños materiales.
El evento comenzó mar adentro con la formación de trombas marinas frente al puerto de Marsala. Al tocar tierra en la provincia de Trapani, la columna de viento se intensificó notablemente, alcanzando ráfagas estimadas de entre 180 y 250 km/h a su paso por los municipios de Marsala y la vecina Petrosino.
Temporal en Italia, con violento tornado: voladura de techos y colapso de servicios
El impacto del vórtice provocó escenas de pánico entre los vecinos. De acuerdo con las primeras evaluaciones de las autoridades locales y los equipos del cuerpo de bomberos, el tornado causó:
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Daños en infraestructura: Decenas de viviendas sufrieron la voladura total o parcial de sus techos, mientras que varias estructuras de escuelas de la zona registraron rotura de mampostería y cristales.
Vehículos destruidos: La fuerza del viento dio vuelta automóviles estacionados, arrastró unidades varios metros e incluso provocó que un vehículo cayera por un barranco.
Caída de árboles y tendido eléctrico: Decenas de árboles centenarios y postes de luz resultaron derribados, lo que interrumpió la circulación en rutas locales y dejó a amplios sectores sin suministro eléctrico.
Operativos de emergencia y asistencia a damnificados
Efectivos de la Protección Civil, bomberos y equipos médicos se desplegaron de inmediato en el área afectada para asistir a las familias evacuadas y atender a los lesionados, quienes fueron derivados a centros de salud cercanos.
Mientras las autoridades locales continúan con las tareas de remoción de escombros y la evaluación general de los daños, se mantiene el monitoreo climático en la región del Mediterráneo ante la persistencia de un frente de inestabilidad.
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