Cómo llega Burkina Faso para enfrentar a la Selección Argentina en el amistoso
El seleccionado africano viene de vencer a República Centroafricana por la segunda fecha de las Eliminatorias para la Copa Africana de Naciones 2027.
Burkina Faso llega al amistoso ante la Selección Argentina después de vencer a República Centroafricana en el marco de la segunda fecha de las Eliminatorias para la Copa Africana de Naciones 2027. Con este resultado, el combinado dirigido por Amir Abdou quedó como líder del Grupo F, con cuatro puntos tras las dos primeras jornadas.
El seleccionado africano enfrentará a la Argentina este sábado, desde las 21, en el estadio Monumental, en lo que será el segundo compromiso de la "Albiceleste" durante la fecha FIFA. Luego de este partido, el elenco comandado por Lionel Scaloni cerrará su ventana internacional ante Benín, también en Núñez.
Si bien nunca se enfrentaron a nivel de selecciones mayores, Argentina y Burkina Faso tienen dos antecedentes en las categorías juveniles. Ambos cruces se produjeron en el Mundial Sub-17 de 2001, disputado en Trinidad y Tobago: en la fase de grupos igualaron 2-2, mientras que el combinado africano se impuso 2-0 en el partido por el tercer puesto.
Los partidos de Argentina en la Fecha FIFA
El encuentro de este miércoles ante Bolivia será el primero de los tres amistosos que Argentina disputará durante esta fecha FIFA. Luego del compromiso en Córdoba, el seleccionado se trasladará a Buenos Aires para enfrentar a Burkina Faso y Benín, ambos en el estadio Monumental.
El segundo partido será ante Burkina Faso, el sábado 3 de octubre, desde las 21, en el estadio Monumental. El cierre de esta ventana de amistosos será el martes 6 de octubre, a las 20, frente a Benín, en un encuentro que tendrá además un significado especial porque será el partido de despedida de Messi de la Selección Argentina.
Para este último duelo también estarán presentes los campeones del mundo en Qatar 2022, quienes acompañarán al capitán en su despedida del seleccionado argentino, luego de más de dos décadas defendiendo la camiseta albiceleste.
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