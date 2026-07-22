Para cerrar, Tapia reafirmó el compromiso del equipo patrio de cara a los próximos desafíos institucionales y deportivos: "Acá no hay excusas. Acá se juega al fútbol. Y esta Selección seguirá representando a la Argentina con el orgullo de siempre. Vamos Argentina".

El comunicado completo de Chiqui Tapia contra "las operaciones que buscan desestabilizar"

El comunicado de Chiqui Tapia

"A todos los argentinos:

No se pudo con España. Fueron superiores, ganaron bien y hay que saber reconocerlo. En el deporte también se aprende aceptando las derrotas con la misma grandeza con la que se celebran las victorias.

Sí, perdimos una final. Pero también es cierto que este grupo venía de darle una enorme alegría al país. La Argentina había festejado un partido antes porque este equipo volvió a demostrar por qué representa tanto para nuestra gente.

Duele perder. Nos duele porque somos competitivos, porque somos el equipo más ganador de la historia y porque el segundo puesto nunca nos conforma. Nos duele porque estamos acostumbrados a pelear hasta el final y porque seguimos siendo uno de los dos mejores equipos del mundo.

Pero paremos la pelota un momento. Pensemos en el sacrificio de estos jugadores, del cuerpo técnico y de cada persona que trabajó durante más de 50 días lejos de sus familias, con un solo objetivo: representar a la Argentina de la mejor manera posible.

Somos argentinos. Competimos con garra, con pasión y con el corazón.

Dejamos todo en cada entrenamiento y en cada partido.

También representamos a toda América con enorme orgullo. Defendemos nuestros colores, nuestra bandera y nuestro país en cada cancha del mundo.

Por eso, no se dejen llevar por las mentiras ni por las operaciones que solo buscan desestabilizar. Basta de intentar enfrentar a quienes tanto le dieron a nuestro fútbol.

Hoy es momento de agradecer, de acompañar y de reconocer a estos jugadores que volvieron a dejar el alma por la camiseta.

Las operaciones pasan. El compromiso, el trabajo y el corazón de nuestra Selección quedan para siempre.

Acá no hay excusas. Acá se juega al fútbol. Y esta Selección seguirá representando a la Argentina con el orgullo de siempre.

Vamos Argentina.".