Se conoció un video de la final que muestra a jugadores de la Selección Argentina discutiendo con la seguridad

El material filtrado dura apenas unos instantes, pero aporta el registro visual del momento en el que los deportistas advirtieron lo que sucedía en las gradas e intentaron intervenir a la distancia antes de ser contenidos para regresar al área del vestuario.

De momento, ninguno de los futbolistas brindó declaraciones mediáticas ni sobre este episodio ni sobre el partido en sí, más allá de posteos en las redes sociales. El único representante de la Selección que habló fue el entrenador Lionel Scaloni, quien ni mencionó ningún inconveniente.