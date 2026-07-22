Se conoció un video de la final que muestra a jugadores de la Selección Argentina discutiendo con la seguridad
Las imágenes difundidas este miércoles parecen coincidir con los reportes sobre incidentes en el sector donde se encontraban los allegados del plantel.
A tres días de la culminación del Mundial 2026 en Estados Unidos, este miércoles comenzó a circular en redes sociales y plataformas digitales un registro audiovisual tomado desde las tribunas del estadio tras la finalización del encuentro definitivo, con varios futbolistas de la Selección Argentina involucrados.
En el video se vislumbra a un grupo de futbolistas del seleccionado argentino integrado por Lautaro Martínez, Giovani Lo Celso, Nicolás González y Leandro Paredes aproximándose al límite del campo de juego para dirigirse al personal de seguridad y a la policía apostada en el sector de gradas.
En las imágenes se percibe un clima de tensión: mientras algunos jugadores realizan gestos y reclamos a los efectivos, tanto Martínez como Lo Celso intentan trepar parcialmente la estructura que separa la cancha de la tribuna.
En simultáneo, de fondo se observa a parte del personal de seguridad rodeando un grupo de espectadores con camisetas de la Selección Argentina.
El reporte durante la transmisión de la final de la Selección Argentina
Si bien no hubo pronunciamientos oficial por parte de la AFA ni de la FIFA sobre la secuencia puntual del video, durante la transmisión televisiva oficial del domingo se había hecho mención de manera preliminar a un roce o fricción en el área de palcos y tribunas donde se encontraban ubicados familiares y allegados de los futbolistas.
El material filtrado dura apenas unos instantes, pero aporta el registro visual del momento en el que los deportistas advirtieron lo que sucedía en las gradas e intentaron intervenir a la distancia antes de ser contenidos para regresar al área del vestuario.
De momento, ninguno de los futbolistas brindó declaraciones mediáticas ni sobre este episodio ni sobre el partido en sí, más allá de posteos en las redes sociales. El único representante de la Selección que habló fue el entrenador Lionel Scaloni, quien ni mencionó ningún inconveniente.
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