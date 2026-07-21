Minuto de aplausos y banderas: el anuncio de Chiqui Tapia para homenajear a la Selección Argentina
El presidente de la AFA confirmó que la autorización para equipos argentinos a ingresar con un distintivo en reconocimiento al seleccionado.
En el marco del regreso de las competencias locales e internacionales tras el cierre del Mundial 2026, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) dispondrá de una serie de homenajes en todas las canchas para reconocer el esfuerzo y el camino recorrido por la Selección Argentina que conduce Lionel Scaloni.
A través de una publicación en su cuenta oficial de X (ex Twitter), el presidente de la entidad madre del fútbol argentino, Claudio "Chiqui" Tapia, hizo público el acuerdo alcanzado con la casa matriz del fútbol sudamericano para que el reconocimiento traspase las fronteras de la Liga Profesional y se extienda a las citas continentales.
"Gracias, @CONMEBOL, @agdws y José Astigarraga por autorizar a que los clubes argentinos que disputan los playoffs de la Sudamericana puedan portar una bandera en reconocimiento a nuestra Selección, sumado al minuto de aplausos que habrá en todas las canchas de nuestro país", expresó el dirigente.
Messi, Scaloni y la postal del tributo para la Selección Argentina
El mensaje en redes sociales fue acompañado por una imagen institucional protagonizada por Lionel Messi y Lionel Scaloni, bajo el lema: "Un minuto de aplausos en todas las canchas del fútbol argentino".
De esta manera, los cruces decisivos del certamen continental —donde varios equipos argentinos pelean por su boleto a los octavos de final— y la reanudación del torneo local contarán con un momento de comunión colectiva entre las hinchadas y los planteles para mimar al seleccionado nacional tras la cita mundialista en Norteamérica.
El primer encuentro de un equipo argentino en la Copa Sudamericana se jugó este martes en Uruguay, donde Tigre visitó a Nacioanl por los playoffs del certamen, en busca de un boleto a octavos de final. Así, el anuncio surgió apenas horas antes del cruce, por lo que posiblemente no hubo tiempo de organizarlo ya que no se vieron homenajes.
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