El comunicado completo de la AFA por el paro del fútbol argentino
La dirigencia del fútbol decidió de forma unánime un paro de la actividad en repudio a la denuncia realizada por ARCA.
El fútbol argentino entra en un cese de actividades histórico, de acuerdo con el comunicado difundido este lunes por la AFA. Tras una reunión clave del Comité Ejecutivo de la Liga Profesional, se oficializó que los clubes realizarán un paro total durante la fecha 9 del Torneo Apertura, programada entre el 5 y el 8 de marzo.
La medida surge como una muestra de respaldo unificado a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y sus máximas autoridades, frente a lo que consideran una ofensiva sistemática por parte de ARCA.
Fabián Berlanga, presidente de Vélez, fue el encargado de confirmar la decisión este lunes, luego de consultar con el resto de las instituciones. El dirigente defendió la gestión actual y calificó de "injusta" la situación procesal de los referentes del organismo.
"Quedó demostrado que no tienen nada, está todo al día", sentenció Berlanga, quien además cuestionó la arbitrariedad de las medidas judiciales que afectaron a Claudio "Chiqui" Tapia, Pablo Toviggino y Cristian Malaspina.
El malestar en la dirigencia se profundizó ante la falta de claridad en las causas que investigan a los mandatarios. "Es muy raro que ahora nos enteremos por los medios que autorizaron a Tapia a viajar a CONMEBOL", añadió el titular de Vélez, señalando una supuesta persecución mediática y judicial. Con este escenario, el campeonato se pondrá en pausa en marzo de 2026, dejando en vilo el calendario deportivo nacional.
El comunicado completo de AFA por el paro del fútbol argentino
"Frente a las noticias publicadas sobre la decisión judicial de llamar a prestar indagatoria a autoridades de la Asociación del Fútbol Argentino, esta Asociación quiere aclarar:
La Asociación del Fútbol Argentino no tiene deuda alguna exigible por las obligaciones fiscales que han sido tomadas como sustento de la denuncia presentada por ARCA, y que fueron utilizadas como fundamento de la decisión judicial de llamar a prestar declaración indagatoria a las autoridades de esta entidad.
El pago voluntario de estas obligaciones fiscales se hizo en forma previa a su vencimiento, siendo esta cuestión la base del planteo que ya fuera realizado ante el tribunal interviniente, y que a la presente fecha se encuentra pendiente de resolución por la Cámara de Apelaciones.
ARCA pretende considerar que estas obligaciones, que aún no se encuentran vencidas, y que ni siquiera puede cobrar, se transformen en el sustento de la posible comisión de un delito penal tributario, en abierta contradicción a las normas jurídicas vigentes.
En virtud de la reunión de Comité Ejecutivo de la Liga Profesional realizada en el día de la fecha, los dirigentes, por decisión unánime de todos los presentes, solicitaron suspender la fecha 9 de LPF que comprende del jueves 5 al domingo 8 de marzo y del resto de las categorías de nuestro fútbol; en repudio a la denuncia realizada por ARCA contra la Asociación del Fútbol Argentino.".
