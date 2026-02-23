Qué partidos que no se jugarán por el paro total de la AFA
La decisión de los clubes de la AFA de hacer un paro afectará tanto a la Liga Profesional como a la Primera Nacional. El cronograma completo de los postergados.
El fútbol argentino estará de huelga. Tras el comunicado oficial de la AFA asegurando que no posee deudas fiscales exigibles, la dirigencia decidió un paro entre el jueves 5 y el domingo 8 de marzo. La medida, que busca respaldar a la cúpula de la calle Viamonte ante la citación judicial, dejará vacantes las tribunas de todo el país.
A continuación, el detalle de todos los partidos que se verán afectados por esta histórica paralización:
Liga Profesional - Fecha 9
El certamen de elite no tendrá acción, incluyendo el plato fuerte del domingo con la visita de Boca a Santiago del Estero y el duelo de River en el Monumental.
-
Jueves 5 de marzo: Gimnasia (M) vs. Defensa y Justicia (18:30).
Viernes 6 de marzo: Barracas Central vs. Banfield (17:00); Platense vs. Estudiantes LP (17:00); Vélez vs. Newell's (19:45); Rosario Central vs. Tigre (22:00) y Unión vs. Talleres (22:00).
Sábado 7 de marzo: Independiente Rivadavia vs. Aldosivi (17:00); Estudiantes RC vs. Instituto (17:00); San Lorenzo vs. Independiente (19:15); Racing vs. Huracán (21:30) y Belgrano vs. Sarmiento (21:30).
Domingo 8 de marzo: Gimnasia LP vs. Argentinos Juniors (17:00); Lanús vs. Deportivo Riestra (17:00); Central Córdoba vs. Boca Jrs. (19:15) y River vs. Atlético Tucumán (21:15).
Primera Nacional - Fecha 4
El ascenso también se suma al reclamo unánime, suspendiendo compromisos clave en todo el territorio nacional.
-
Sábado 7 de marzo: Acassuso vs. San Miguel (17:00); Defensores de Belgrano vs. All Boys (17:00); Nueva Chicago vs. Atlético Rafaela (17:00); Almagro vs. Atlanta (17:00); Chaco For Ever vs. Colón (18:30); Temperley vs. San Martín de Tucumán (19:00) y Colegiales vs. Quilmes (20:00).
Domingo 8 de marzo: San Telmo vs. Racing de Córdoba (17:00); Deportivo Madryn vs. Los Andes (17:00); Bolívar vs. Estudiantes de Caseros (17:00); Almirante Brown vs. Mitre de Santiago del Estero (17:00); Güemes vs. Gimnasia de Jujuy (17:00); Chacarita vs. Tristán Suárez (17:00); Central Norte vs. Godoy Cruz (18:00); Patronato vs. Midland (18:00); Ferro vs. Deportivo Morón (19:00); San Martín de San Juan vs. Agropecuario (20:00) y Deportivo Maipú vs. Gimnasia y Tiro (20:00).
