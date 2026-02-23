Qué partidos que no se jugarán por el paro total de la AFA

El fútbol argentino estará de huelga. Tras el comunicado oficial de la AFA asegurando que no posee deudas fiscales exigibles, la dirigencia decidió un paro entre el jueves 5 y el domingo 8 de marzo. La medida, que busca respaldar a la cúpula de la calle Viamonte ante la citación judicial, dejará vacantes las tribunas de todo el país.