AFA a un paso del paro: aseguran que la fecha 9 del Torneo Apertura podría no jugarse

La tensión entre la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y el Gobierno Nacional escaló a niveles críticos este lunes tras la reunión del Comité Ejecutivo en el predio de Ezeiza. Ante lo que consideran un ataque sistemático, la dirigencia del fútbol local evalúa seriamente concretar un paro total de actividades para el fin de semana del 8 de marzo.