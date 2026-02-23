AFA a un paso del paro: aseguran que la fecha 9 del Torneo Apertura podría no jugarse
Los clubes evalúan frenar todas las categorías del jueves 5 al domingo 8 de marzo. Consideran que existe una "persecución" del Gobierno contra la AFA.
La tensión entre la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y el Gobierno Nacional escaló a niveles críticos este lunes tras la reunión del Comité Ejecutivo en el predio de Ezeiza. Ante lo que consideran un ataque sistemático, la dirigencia del fútbol local evalúa seriamente concretar un paro total de actividades para el fin de semana del 8 de marzo.
La medida, calificada como "inminente" por diversas fuentes dirigenciales, surge como respuesta a la cauda iniciada por ARCA (ex AFIP) contra las principales figuras de la entidad de la calle Viamonte.
El presidente de Vélez habló del paro del fútbol
Fabián Berlanga, presidente de Vélez Sarsfield, fue quien le puso voz al malestar generalizado a la salida del encuentro dirigencial. Consultada sobre la posibilidad de una huelga, la máxima autoridad del "Fortín" fue tajante: "Si es necesario, sí".
Las claves judiciales del conflicto
El trasfondo del paro reside en una causa por la que la Cámara Nacional en lo Penal Económico citó a declarar para los primeros días de marzo a las máximas autoridades de la AFA:
Claudio "Chiqui" Tapia (Presidente).
Pablo Toviggino (Tesorero).
Cristian Malaspina (Secretario General).
Víctor Blanco (Ex presidente de Racing).
A pesar de la prohibición de salir del país que pesaba sobre los dirigentes, el juez Amarante autorizó a Tapia a viajar esta semana a Colombia y Brasil para cumplir con compromisos oficiales de CONMEBOL, previo pago de una caución de 5 millones de pesos.
