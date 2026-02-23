Por qué habrá paro del fútbol argentino en respaldo a los dirigentes de la AFA
La dirigencia del fútbol decidió de forma unánime un paro de la actividad. Denuncian persecución judicial a la AFA y que no existen deudas fiscales exigibles.
La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) emitió un comunicado oficial para esclarecer su situación ante la Justicia y fundamentar el paro. Según la entidad, la denuncia presentada por ARCA (ex AFIP) carece de sustento legal, ya que las obligaciones fiscales señaladas fueron canceladas de manera voluntaria y antes de su vencimiento.
Desde la calle Viamonte sostienen que el organismo recaudador pretende criminalizar conductas que no constituyen delito, al intentar cobrar obligaciones que aún no han vencido. Actualmente, esta controversia se encuentra bajo análisis de la Cámara de Apelaciones.
Cuándo es el paro del fútbol argentino en respaldo a la AFA
La suspensión de la actividad fue solicitada por el Comité Ejecutivo de la Liga Profesional en "repudio" a la denuncia contra las autoridades de la casa madre del fútbol. La medida afectará los siguientes días y categorías:
Fecha de inicio: Jueves 5 de marzo.
Fecha de finalización: Domingo 8 de marzo.
Alcance: La parálisis incluye la novena jornada de la Liga Profesional de Fútbol (LPF) y la totalidad de las categorías del fútbol argentino.
