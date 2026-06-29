El comunicado de FIFA por la denuncia contra el capitán de Cabo Verde antes del cruce con Argentina

Siempre según la información publicada por el medio brasileño, la denunciante recibió atención médica en un centro especializado y los exámenes forenses incorporados a la causa registraron lesiones y hematomas.

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El impacto en la previa de Argentina vs. Cabo Verde

Cuando el caso se hizo público, la Federación de Fútbol de Nueva Zelanda informó formalmente a la FIFA sobre la denuncia y la investigación en marcha. Mientras tanto, Ryan Mendes, delantero de 36 años que milita en el Igdir FK de Turquía, continúa siendo una de las principales figuras de Cabo Verde, que afrontará el próximo viernes el histórico cruce ante la Selección argentina por un lugar en los octavos de final del Mundial 2026.