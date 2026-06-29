El comunicado de FIFA por la denuncia contra el capitán de Cabo Verde antes del cruce con Argentina
El organismo se refirió a la denuncia por presunta violación contra Ryan Mendes, capitán de Cabo Verde, a días del cruce de 16avos de final por el Mundial 2026.
La previa del duelo entre la Selección Argentina y Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial 2026 quedó atravesada por una investigación judicial que involucra a Ryan Mendes, capitán del seleccionado africano, denunciado por una presunta violación ocurrida en Nueva Zelanda antes del inicio de la Copa del Mundo. El caso generó repercusión internacional y llevó a la FIFA a fijar su postura sobre la situación, aunque evitó realizar comentarios sobre el expediente en curso.
Consultada por Globo Esporte, la entidad que regula el fútbol mundial aseguró que sigue de cerca el caso: "Tratamos con la mayor gravedad cualquier queja de conducta inapropiada y tiene un proceso claro para que cualquier persona involucrada con el fútbol pueda reportar un incidente", expresó la FIFA. Además, confirmó que mantiene contacto con las autoridades neozelandesas: "Está en contacto con las autoridades de Nueva Zelanda. No haremos comentarios adicionales en este momento", agregó.
El organismo también aclaró que, por norma general, sus órganos judiciales independientes no confirman ni desmienten investigaciones en curso y que cualquier información oficial será comunicada si así lo consideran pertinente.
La investigación contra Ryan Mendes
La causa permanece abierta en Auckland y, hasta el momento, la Policía de Nueva Zelanda no informó medidas restrictivas ni eventuales citaciones contra el futbolista. Según publicó Globo Esporte, la denuncia fue presentada el 10 de abril por una intérprete brasileña residente en Nueva Zelanda, quien había trabajado con la delegación de Cabo Verde durante una gira de amistosos.
De acuerdo con su testimonio, el hecho denunciado ocurrió el 27 de marzo, luego del partido amistoso en el que Cabo Verde perdió 4-2 ante Chile en Auckland. La mujer afirmó que fue convocada por cuestiones laborales a una habitación del hotel donde se alojaba la delegación y que, más tarde, Ryan Mendes ingresó por la fuerza a su habitación y la agredió sexualmente.
Siempre según la información publicada por el medio brasileño, la denunciante recibió atención médica en un centro especializado y los exámenes forenses incorporados a la causa registraron lesiones y hematomas.
El impacto en la previa de Argentina vs. Cabo Verde
Cuando el caso se hizo público, la Federación de Fútbol de Nueva Zelanda informó formalmente a la FIFA sobre la denuncia y la investigación en marcha. Mientras tanto, Ryan Mendes, delantero de 36 años que milita en el Igdir FK de Turquía, continúa siendo una de las principales figuras de Cabo Verde, que afrontará el próximo viernes el histórico cruce ante la Selección argentina por un lugar en los octavos de final del Mundial 2026.
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