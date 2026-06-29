El capitán de Cabo Verde fue denunciado por abuso sexual antes del partido contra la Selección Argentina
Ryan Mendes, referente del seleccionado africano, quedó bajo investigación en Nueva Zelanda tras una denuncia presentada por una traductora brasileña.
La previa del histórico enfrentamiento entre Cabo Verde y la Selección Argentina quedó envuelta en una fuerte polémica luego de que trascendiera una investigación judicial contra Ryan Mendes, capitán del equipo africano, por una denuncia de violación.
Según informó el medio brasileño O Globo, el delantero de 36 años es investigado por la Justicia de Nueva Zelanda a raíz de una acusación realizada por una traductora brasileña que había sido contratada para trabajar con la delegación caboverdiana durante un triangular amistoso disputado en Oceanía a fines de marzo.
La denuncia y la investigación
De acuerdo al relato de la mujer, el episodio habría ocurrido el 27 de marzo, luego del partido que Cabo Verde perdió 4-2 frente a Chile. La traductora aseguró que fue invitada a una reunión privada dentro del hotel donde se alojaba el plantel, pero al notar que se trataba de una fiesta decidió retirarse a su habitación porque se sentía mal.
Según su declaración ante las autoridades, minutos después Mendes habría ido hasta su puerta, ingresado por la fuerza y cometido la agresión denunciada. La causa fue registrada el 10 de abril en Auckland y continúa bajo investigación.
Antes del inicio del Mundial, la Federación Neozelandesa de Fútbol informó a la FIFA sobre el caso luego de que la situación tomara relevancia en medios locales. Andrew Pragnell, director ejecutivo de la organización, explicó que el máximo organismo del fútbol ya estaba al tanto y siguiendo el proceso.
La denunciante recibió asistencia en una clínica especializada en víctimas de violencia sexual, donde fue sometida a distintos estudios médicos. Según detalló la periodista Camila Alves, “el informe médico identificó múltiples hematomas (o manchas moradas) en sus senos, cuello y labios, así como zonas sensibles en el cuero cabelludo y los glúteos". Además, agregó: "El examen genital reveló dos lesiones circulares, dolorosas al tacto, en la base de los labios menores”.
Tras recibir atención, la mujer intentó comunicarse con la Federación Caboverdiana de Fútbol para exponer la situación, aunque aseguró que no obtuvo respuesta. La denuncia quedó formalizada ante una comisaría de Nueva Zelanda, donde este tipo de delitos puede recibir penas de hasta 20 años de prisión en caso de una condena.
Mientras avanza la investigación, Cabo Verde se prepara para enfrentar a Argentina por los 16avos de final del Mundial 2026, en un partido marcado ahora por una situación que excedió completamente lo deportivo.
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