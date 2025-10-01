El comunicado de Independiente tras la polémica por el posible cambio de indumentaria

Ante tanto revuelo, el club usó sus redes sociales para emitir un comunicado. "El Club Atlético Independiente informa a sus socios, socias e hinchas que, a la fecha, no existe contrato firmado para el sponsoreo técnico más allá del 31 de diciembre de 2025", comenzaron.

Y siguieron: "Durante el último mes, la Comisión Directiva ha evaluado las propuestas recibidas tanto de PUMA como de ATOMIK, y en este proceso la oferta de ATOMIK prevalece, hasta el momento, por sobre la continuidad de PUMA".

Comunicado oficial



"Las negociaciones se encuentran en curso y PUMA sigue teniendo las puertas abiertas para mejorar su última oferta. En ese sentido, la dirigencia se encuentra en contacto con la marca para avanzar en una propuesta superadora y acorde a la grandeza de la institución más importante de América", concluyó.

Debido a esto, Puma iniciará acciones legales, ya que consideran que hubo un incumplimiento de la cláusula Right of First Refusal (ROFR), que reserva el derecho de preferencia y otorga la oportunidad de igualar la oferta recibida por un tercero.

La marca alemana se manifestó sobre el suceso y dejó en claro su postura: “La empresa ha cumplido con todas las etapas requeridas para avanzar con la renovación, y seguirá utilizando todos los mecanismos formales disponibles para continuar acompañando”.