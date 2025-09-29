Racing vs. Independiente: la discusión y reconciliación viral de una pareja en el Cilindro de Avellaneda

Cómo quedaron Racing e Independiente en la recta final del Torneo Clausura 2025

Con este resultado, el equipo dirigido por Gustavo Costas llegó a 11 unidades en la Zona A del torneo, todavía lejos de los primeros puestos. Por su parte, Independiente sigue sin conocer la victoria en el campeonato: suma apenas cinco puntos en la Zona B, donde permanece en el último lugar y preocupa mucho a sus hinchas por el nivel que viene demostrando y que significó la salida de Julio Vaccari hace algunas semanas.