Racing vs. Independiente: la discusión y reconciliación viral de una pareja en el Cilindro de Avellaneda
En el clásico de Avellaneda, una pareja de la Academia fue protagonista de un momento que se viralizó en las redes sociales: de la discusión al beso en medio del Cilindro.
El clásico entre Racing e Independiente, que terminó 0-0 en el Cilindro de Avellaneda, dejó una curiosa postal que se volvió viral. Las cámaras de Fútbol 1, reconocido programa de ESPN, captaron a una pareja de hinchas académicos que primero discutió en la tribuna, pero minutos más tarde se reconcilió y selló la paz con un beso que recorrió las redes sociales rápidamente.
Primero se los vio discutiendo intensamente en la tribuna, pero minutos después llegó la reconciliación con un beso que despertó aplausos, risas y comentarios entre los hinchas que se terminaron llevando un empate sin goles que poco les sirve a ambos equipos para la recta final de un campeonato que está más apasionante que nunca.
La discusión y reconciliación viral de una pareja en el Cilindro de Avellaneda
Cómo quedaron Racing e Independiente en la recta final del Torneo Clausura 2025
Con este resultado, el equipo dirigido por Gustavo Costas llegó a 11 unidades en la Zona A del torneo, todavía lejos de los primeros puestos. Por su parte, Independiente sigue sin conocer la victoria en el campeonato: suma apenas cinco puntos en la Zona B, donde permanece en el último lugar y preocupa mucho a sus hinchas por el nivel que viene demostrando y que significó la salida de Julio Vaccari hace algunas semanas.
Con este panorama, Gustavo Quinteros se hizo cargo del equipo y tuvo su debut en el banco de suplentes del Rojo.
En la próxima jornada, Racing volverá a ser local cuando reciba a Independiente Rivadavia de Mendoza, mientras que el otro equipo de Avellaneda tendrá la obligación de cortar su mala racha cuando enfrente cómo local a Godoy Cruz, en busca de su primer triunfo en el Clausura 2025 para poder empezar a torcer el rumbo que viene siendo más que turbulento.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario