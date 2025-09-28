El increíble gol que erró Independiente en la última jugada del clásico ante Racing en Avellaneda
Pablo Galdames tuvo la chance más clara del partido en tiempo de descuento, pero falló un mano a mano increíble frente a Facundo Cambeses.
El clásico de Avellaneda terminó 0-0, pero Independiente estuvo muy cerca de llevarse los tres puntos en la última jugada del encuentro. El equipo de Gustavo Quinteros, que debutaba como entrenador, tuvo la chance más clara a segundos del final en el Estadio Presidente Perón.
Pablo Galdames, que había ingresado a los 35 minutos del segundo tiempo, recibió una asistencia precisa y quedó mano a mano frente a Facundo Cambeses. El volante chileno intentó definir de tres dedos, pero su remate se fue apenas desviado, rozando el palo derecho del arco académico.
La acción generó lamentos en todo el banco de suplentes y en los hinchas del Rojo, que ya se ilusionaban con un debut soñado de Quinteros al mando del equipo. Fue, sin dudas, la oportunidad más clara de todo el clásico y la que pudo haber cambiado el rumbo del partido. Más allá de eso, el visitante dejó una imagen positiva en un torneo dónde todavía no pudo ganar y que seguramente deberá reaccionar rápido para no perder más terreno.
Cómo quedaron Racing e Independiente en el Torneo Clausura 2025
Con este resultado, Racing llegó a 11 unidades en la Zona A del torneo, todavía lejos de los primeros puestos. Por su parte, Independiente sigue sin conocer la victoria en el campeonato: suma apenas cinco puntos en la Zona B, donde permanece en el último lugar.
En la próxima jornada, Racing volverá a ser local cuando reciba a Independiente Rivadavia de Mendoza, mientras que Independiente tendrá la obligación de cortar su mala racha cuando enfrente en Avellaneda a Godoy Cruz, en busca de su primer triunfo en el Clausura 2025 para no perderle pisada a todos los equipos que están por encima en esta competencia.
