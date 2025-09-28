Racing e Independiente igualaron sin goles en el clásico de Avellaneda
La Academia suma 11 puntos en la Zona A, mientras que el Rojo sigue sin ganar y está último en la Zona B con apenas cinco unidades.
El clásico de Avellaneda se disputó en el Estadio Presidente Perón y finalizó sin goles. Racing e Independiente igualaron 0-0 en un partido correspondiente a la fecha 10 del Torneo Clausura 2025, en el que cada uno tuvo su momento para inclinar la balanza, pero carecieron de eficacia en el área rival.
La Academia arrancó mejor el encuentro, con dominio del balón y mayor profundidad en ataque durante la primera etapa. Sin embargo, en el complemento el Rojo levantó su nivel, generó varias situaciones claras y estuvo más cerca de quedarse con los tres puntos, aunque la falta de puntería y las intervenciones del arquero local mantuvieron la igualdad.
Con este resultado, Racing llegó a 11 unidades en la Zona A del torneo, todavía lejos de los primeros puestos. Por su parte, Independiente sigue sin conocer la victoria en el campeonato: suma apenas cinco puntos en la Zona B, donde permanece en el último lugar.
En la próxima jornada, Racing volverá a ser local cuando reciba a Independiente Rivadavia de Mendoza, mientras que Independiente tendrá la obligación de cortar su mala racha cuando enfrente en Avellaneda a Godoy Cruz, en busca de su primer triunfo en el Clausura 2025.
Formaciones del duelo
Racing: Facundo Cambeses; Franco Pardo, Santiago Sosa, Nazareno Colombo; Facundo Mura, Bruno Zuculini, Agustín Almendra, Gabriel Rojas; Santiago Solari o Duván Vergara, Adrián Martínez y Tomás Conechny. DT: Gustavo Costas.
Independiente: Rodrigo Rey; Federico Vera, Kevin Lomónaco, Franco Paredes, Facundo Zabala; Felipe Loyola, Iván Marcone; Walter Mazzantti, Luciano Cabral, Santiago Montiel y Gabriel Ávalos. DT: Gustavo Quinteros.
La terna arbitral de Racing vs. Independiente
- Árbitro: Nicolás Ramírez
- Árbitro asistente 1: Pablo González
- Árbitro asistente 2: Adrián Del Barba
- Cuarto árbitro: Hernán Mastrángelo
- VAR: Héctor Paletta
- Asistente VAR: Juan Pablo Loustau
Racing vs. Independiente: otros datos del partido
- Hora: 15.15
- TV: TNT Sports Premium / ESPN Premium
- Estadio: Cilindro de Avellaneda
