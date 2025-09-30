Independiente en crisis: hinchas se autoconvocan tras la ruptura con su marca deportiva
La decisión de Néstor Grindetti de firmar con Atomik y cortar con Puma generó rechazo interno y una protesta de socios en la sede de Avellaneda.
La dirigencia de Independiente atraviesa horas de fuerte tensión tras la reunión de Comisión Directiva en la que el presidente Néstor Grindetti decidió romper el vínculo con Puma, una de las marcas deportivas más reconocidas del mundo, para sellar un nuevo contrato con Atomik.
La determinación provocó rechazo inmediato tanto en la oposición como en gran parte de los socios, que este martes a las 19 se autoconvocaron en la sede de Avenida Mitre con la consigna de defender la continuidad de Puma y exigir que “se escuche al socio”.
El contrato con Atomik y las críticas internas en Independiente
Según trascendió, el acuerdo con Atomik comenzaría el 1 de enero de 2026 y tendría una duración de seis años, con un ingreso levemente superior al de Puma: poco más de USD 100 mil anuales de diferencia. La duración del contrato fue uno de los puntos más cuestionados. Luciano Nakis, dirigente opositor de la Lista Roja y protesorero de AFA, calificó el acuerdo como “deplorable” y señaló:
“Ningún contrato debería exceder un mandato. Si nos toca conducir el club, analizaremos los compromisos que hipotecan el futuro y los disolveremos. Hay que escuchar y respetar al socio”.
El conflicto se agravó con la aparición de un audio explosivo atribuido al periodista Renato Della Paolera, en el que se acusa al directivo Daniel Seoane de haber negociado por fuera con Atomik para desplazar a Puma. En la grabación, se lo vincula personalmente con los dueños de la firma deportiva y se denuncia que dejó de lado a la Secretaría de Marketing en las conversaciones, lo que encendió aún más las internas dentro de la Comisión Directiva.
Con este panorama, Independiente se encuentra nuevamente sumido en una crisis institucional marcada por intereses económicos, internas políticas y la presión de la hinchada, que busca hacerse escuchar frente a una decisión que podría condicionar el futuro del club durante los próximos años.
