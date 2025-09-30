Independiente en crisis: hinchas se autoconvocan tras la ruptura con su marca deportiva

El conflicto se agravó con la aparición de un audio explosivo atribuido al periodista Renato Della Paolera, en el que se acusa al directivo Daniel Seoane de haber negociado por fuera con Atomik para desplazar a Puma. En la grabación, se lo vincula personalmente con los dueños de la firma deportiva y se denuncia que dejó de lado a la Secretaría de Marketing en las conversaciones, lo que encendió aún más las internas dentro de la Comisión Directiva.

Con este panorama, Independiente se encuentra nuevamente sumido en una crisis institucional marcada por intereses económicos, internas políticas y la presión de la hinchada, que busca hacerse escuchar frente a una decisión que podría condicionar el futuro del club durante los próximos años.