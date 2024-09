El comunicado oficial de Pol Fernández: ¿se va de Boca?

Pol Fernández anunció de manera oficial que se va de Boca

El COMUNICADO de #PolFernández sobre su situación actual y RATIFICA que SE VA de #BOCA el 31/12:"Quiero manifestar que mi compromiso con el Club Atlético Boca Juniors sigue intacto hasta el 31/12 que es cuando finaliza mi contrato.En mayo le informé al Consejo de Fútbol que…

El atacante llegó a Boca el 28 de enero de 2022 después de su paso por Cruz Azul de México y disputó hasta entonces 130 partidos en lo que convirtió ocho goles.

“En mayo le informé al Consejo que había decidido no renovar el contrato, a pesar de los ofrecimientos del club. Siempre fui transparente con las personas y el club que me depositó la confianza. Siempre me manejé de frente y sin intermediarios en mis comunicaciones, evitando generar dudas con respecto a mi renovación”, agregó Pol.

Hace algunas semanas surgieron los rumores de que Fortaleza de Brasil le ofreció un precontrato al mediocampista, que ya habría firmado, y que su salida de Boca iba a ser precipitada por este hecho, algo que Fernández afirma en su comunicado, pero no aclara si ya tenía algo formal: “Esta decisión la volví a comunicar en agosto y también informé que mi destino sería fuera del país, puntualmente en Brasil, cuando decida donde el club será notificado”.

Y aclaró: “Boca es mi casa y siempre lo será, por eso no quiere dejar lugar a malas interpretaciones, que pueden afectar la relación que tengo con todos los que conforman este prestigioso club”.