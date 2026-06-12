Se retrasó el regreso del Vasco Arruabarrena para asumir en Boca: cuál es el motivo

Aunque todavía resta la firma formal de su contrato, el entrenador ya empezó a involucrarse en varias decisiones relacionadas con el armado del equipo. Durante las conversaciones previas con la dirigencia dejó en claro cuáles eran sus prioridades y qué cambios consideraba necesarios para mejorar el rendimiento colectivo. En ese contexto, algunos futbolistas aparecen con pocas posibilidades de continuar dentro del proyecto deportivo que comenzará en las próximas semanas.

De hecho, en el Xeneize ya avanza en la resolución de varios casos puntuales. Entre ellos figuran las situaciones de Ánder Herrera y Nicolás Orsini, cuyos ciclos parecen acercarse al final. También existen interrogantes sobre otros jugadores que serán evaluados durante los primeros días de trabajo, entre ellos Juan Ramírez, Agustín Martegani, Carlos Palacios y Lucas Janson.

rodolfo arruabarrena

Así estará conformado el CT del Vasco Arruabarrena

Allí el cuerpo técnico iniciará los trabajos de evaluación y planificación con el plantel profesional. Junto a Arruabarrena estarán Diego Markic, uno de sus colaboradores históricos, Juan Gobet, quien trabaja con él desde hace varios años, y Amr Mokhtar, profesional egipcio al que conoció durante su experiencia en el fútbol de Medio Oriente. Además, Gustavo Roberti será el principal responsable de la preparación física.