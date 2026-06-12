Se retrasó el regreso del Vasco Arruabarrena para asumir en Boca: cuál es el motivo
El nuevo entrenador xeneize no pudo llegar a Buenos Aires en el horario previsto debido a la intensa niebla. Su presentación oficial deberá esperar algunas horas más.
La llegada de Rodolfo Arruabarrena para iniciar formalmente su segundo ciclo como director técnico de Boca sufrió una demora inesperada. El entrenador tenía previsto aterrizar durante la mañana del viernes en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, pero las condiciones meteorológicas complicaron el operativo y obligaron a modificar el recorrido original.
Como consecuencia de la niebla que afectó a gran parte del área metropolitana, el vuelo fue desviado hacia la provincia de Córdoba. A pesar del inconveniente, en el club mantienen la tranquilidad y esperan que el Vasco pueda arribar a Buenos Aires en las próximas horas para completar los pasos finales antes de su presentación oficial.
La dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme trabaja para que el acto de bienvenida se realice durante el fin de semana, marcando así el inicio de una nueva etapa para uno de los entrenadores que dejó una huella importante en la institución. El regreso de Arruabarrena genera expectativas entre los hinchas, ya que se trata de un hombre identificado con el club tanto por su pasado como jugador como por su anterior experiencia al frente del equipo.
Durante su primer ciclo como entrenador obtuvo dos títulos y dejó un recuerdo positivo en gran parte de la afición. Ahora tendrá la responsabilidad de encabezar un proyecto que buscará devolverle protagonismo a Boca en los principales objetivos deportivos de la temporada. La pretemporada comenzará oficialmente el próximo 18 de junio en el predio que el club posee en Ezeiza.
Aunque todavía resta la firma formal de su contrato, el entrenador ya empezó a involucrarse en varias decisiones relacionadas con el armado del equipo. Durante las conversaciones previas con la dirigencia dejó en claro cuáles eran sus prioridades y qué cambios consideraba necesarios para mejorar el rendimiento colectivo. En ese contexto, algunos futbolistas aparecen con pocas posibilidades de continuar dentro del proyecto deportivo que comenzará en las próximas semanas.
De hecho, en el Xeneize ya avanza en la resolución de varios casos puntuales. Entre ellos figuran las situaciones de Ánder Herrera y Nicolás Orsini, cuyos ciclos parecen acercarse al final. También existen interrogantes sobre otros jugadores que serán evaluados durante los primeros días de trabajo, entre ellos Juan Ramírez, Agustín Martegani, Carlos Palacios y Lucas Janson.
Así estará conformado el CT del Vasco Arruabarrena
Allí el cuerpo técnico iniciará los trabajos de evaluación y planificación con el plantel profesional. Junto a Arruabarrena estarán Diego Markic, uno de sus colaboradores históricos, Juan Gobet, quien trabaja con él desde hace varios años, y Amr Mokhtar, profesional egipcio al que conoció durante su experiencia en el fútbol de Medio Oriente. Además, Gustavo Roberti será el principal responsable de la preparación física.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario