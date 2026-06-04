El comunicado de San Lorenzo por la muerte de José Sanfilippo

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El legado eterno de José Sanfilippo

Más allá de sus estadísticas, Sanfilippo fue una de las grandes figuras del fútbol argentino durante las décadas de 1950, 1960 y 1970. Su capacidad goleadora, personalidad y fuerte identificación con San Lorenzo lo transformaron en una referencia obligada para la historia del club y del fútbol nacional. Con 207 goles oficiales en la institución, ningún otro futbolista logró superar su registro, una marca que continúa vigente más de medio siglo después de sus mejores años.

La muerte de José Sanfilippo cierra un capítulo fundamental de la historia del fútbol argentino, pero su legado permanecerá intacto entre los hinchas de San Lorenzo y todos aquellos que reconocen su lugar entre los grandes goleadores que dio el país.