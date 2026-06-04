El comunicado de San Lorenzo por la muerte de José Sanfilippo
José Sanfilippo falleció a los 91 años. Ídolo de San Lorenzo, dejó un legado imborrable como máximo goleador histórico del club.
El fútbol argentino amaneció de luto este jueves 4 de junio tras conocerse la muerte de José Francisco Sanfilippo a los 91 años. El histórico delantero dejó una huella imborrable en San Lorenzo y en el deporte nacional, donde construyó una carrera repleta de goles, títulos y reconocimientos.
Nacido el 4 de mayo de 1935, Sanfilippo surgió de las divisiones inferiores del Ciclón y debutó en la Primera División en noviembre de 1953. Desde entonces, se convirtió en uno de los máximos ídolos de la institución de Boedo.
A lo largo de su trayectoria con la camiseta azulgrana disputó 265 partidos oficiales y convirtió 207 goles, una marca que lo mantiene hasta hoy como el máximo goleador de la historia del Cuervo. Además, fue protagonista de una de las etapas más exitosas del club, conquistando los campeonatos de Primera División de 1959, el Torneo Metropolitano de 1972 y el Torneo Nacional de 1972.
El mensaje de San Lorenzo para despedir a José Sanfilippo
Tras conocerse la noticia, San Lorenzo publicó un emotivo comunicado en sus redes sociales para despedir a una de las mayores leyendas de su historia: "A sus 91 años se fue de este plano José Francisco Sanfilippo. Una leyenda imborrable de San Lorenzo y del fútbol argentino que, por siempre, descansará en nuestros corazones. Gracias por tanto, Nene", escribió la institución en su cuenta oficial.
La publicación rápidamente se llenó de mensajes de hinchas, exfutbolistas y dirigentes que recordaron el legado del histórico goleador. La figura de Sanfilippo trascendió generaciones y quedó asociada para siempre a la identidad futbolística de San Lorenzo, donde su nombre ocupa un lugar de privilegio.
El legado eterno de José Sanfilippo
Más allá de sus estadísticas, Sanfilippo fue una de las grandes figuras del fútbol argentino durante las décadas de 1950, 1960 y 1970. Su capacidad goleadora, personalidad y fuerte identificación con San Lorenzo lo transformaron en una referencia obligada para la historia del club y del fútbol nacional. Con 207 goles oficiales en la institución, ningún otro futbolista logró superar su registro, una marca que continúa vigente más de medio siglo después de sus mejores años.
La muerte de José Sanfilippo cierra un capítulo fundamental de la historia del fútbol argentino, pero su legado permanecerá intacto entre los hinchas de San Lorenzo y todos aquellos que reconocen su lugar entre los grandes goleadores que dio el país.
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