Escándalo tras la final: Roberto Ayala protagonizó un fuerte cruce con Dani Olmo
Mientras varios futbolistas discutían en el centro del campo, una imagen captada desde la tribuna mostró al ayudante de Lionel Scaloni enfrentándose con el futbolista.
La final del Mundial 2026 entre la Selección Argentina y España no terminó con el pitazo final del árbitro. Después de la derrota de la Albiceleste, el campo de juego se convirtió en escenario de varios cruces entre futbolistas de ambos equipos, en medio de la euforia de los españoles por la consagración y la frustración de los argentinos por haber quedado a un paso del título.
Entre todas las discusiones que se produjeron, una situación protagonizada por Roberto "Ratón" Ayala pasó prácticamente inadvertida durante la transmisión televisiva, aunque horas más tarde comenzó a viralizarse a través de imágenes difundidas en las redes sociales. El histórico exdefensor, actualmente integrante del cuerpo técnico de Lionel Scaloni, quedó involucrado en un altercado con Dani Olmo mientras se desarrollaban distintos focos de conflicto en el centro del terreno de juego.
La secuencia fue registrada por un fotógrafo ubicado en una de las tribunas y permitió observar un episodio que las cámaras de televisión no mostraron en vivo. Según reflejan las imágenes que circularon posteriormente, Ayala mantuvo una fuerte discusión con el mediocampista español y, en medio del intercambio, terminó golpeándolo en el rostro. La fotografía se propagó rápidamente y se convirtió en uno de los temas más comentados de las horas posteriores a la final.
El cortito de Roberto Ayala a Dani Olmo en medio del caos tras la final del Mundial 2026
Hasta el momento no trascendieron detalles sobre el origen del enfrentamiento ni qué provocó la reacción del ayudante de campo argentino. Lo cierto es que el incidente se produjo cuando todavía persistía un clima de enorme tensión entre los protagonistas del partido, luego de una definición cargada de emociones y con varias discusiones entre futbolistas de ambos seleccionados.
Las imágenes también muestran que Dani Olmo no respondió físicamente a la agresión. El futbolista español permaneció frente a Ayala mientras continuaba la discusión y no intentó devolver el golpe, limitándose a intercambiar palabras con el integrante del cuerpo técnico argentino.
Ese episodio ocurrió casi en simultáneo con otro enfrentamiento que sí fue registrado por la transmisión oficial y que tuvo como protagonistas a Leandro Paredes y Gavi. Ambos jugadores intercambiaron empujones y recriminaciones en medio de un tumulto que obligó a intervenir rápidamente a compañeros, integrantes de los cuerpos técnicos y colaboradores de ambas delegaciones para evitar que la situación escalara.
En ese contexto también apareció Lionel Scaloni. El entrenador argentino intentó actuar como mediador y dialogó con futbolistas del seleccionado español mientras procuraba alejar a varios protagonistas de la discusión. Su intervención fue clave para que los incidentes no pasaran a mayores y el clima pudiera descomprimirse lentamente. El desenlace de la final dejó en evidencia el nivel de tensión con el que ambos equipos vivieron el encuentro decisivo.
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