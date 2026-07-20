Escándalo tras la final: Roberto Ayala protagonizó un fuerte cruce con Dani Olmo

Ese episodio ocurrió casi en simultáneo con otro enfrentamiento que sí fue registrado por la transmisión oficial y que tuvo como protagonistas a Leandro Paredes y Gavi. Ambos jugadores intercambiaron empujones y recriminaciones en medio de un tumulto que obligó a intervenir rápidamente a compañeros, integrantes de los cuerpos técnicos y colaboradores de ambas delegaciones para evitar que la situación escalara.

En ese contexto también apareció Lionel Scaloni. El entrenador argentino intentó actuar como mediador y dialogó con futbolistas del seleccionado español mientras procuraba alejar a varios protagonistas de la discusión. Su intervención fue clave para que los incidentes no pasaran a mayores y el clima pudiera descomprimirse lentamente. El desenlace de la final dejó en evidencia el nivel de tensión con el que ambos equipos vivieron el encuentro decisivo.