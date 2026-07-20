Otamendi explotó contra Rodri tras la final del Mundial 2026: "Toda la semana llorando"
La derrota de Argentina frente a España en la definición del Mundial 2026 dejó una escena cargada de tensión apenas terminó el encuentro.
La final del Mundial 2026 terminó con la consagración de España y con la lógica celebración del conjunto europeo, pero también dejó imágenes de alta tensión una vez consumada la derrota de la Selección Argentina. Entre abrazos, festejos y la desazón de los futbolistas albicelestes, las cámaras captaron un fuerte cruce entre Nicolás Otamendi y Rodri, una secuencia que rápidamente se viralizó y generó un intenso debate en las redes sociales.
Mientras los jugadores españoles comenzaban a celebrar la obtención del título, Rodri se acercó hasta donde estaba el defensor argentino con la intención de saludarlo. Sin embargo, el experimentado zaguero no aceptó el gesto y reaccionó con evidente enojo. Lejos de estrecharle la mano, decidió enfrentarlo cara a cara y expresar todo el malestar que, según quedó en evidencia, se había acumulado desde la previa del encuentro.
Otamendi, uno de los referentes del seleccionado argentino, apuntó directamente contra las declaraciones que varios futbolistas españoles habían realizado durante los días anteriores a la final. Con el dedo índice señalando a Rodri, el defensor dejó un mensaje contundente que fue registrado por la transmisión oficial y luego comenzó a circular masivamente.
El tenso cruce en el que Otamendi le negó el saludo a Rodri tras la final del Mundial 2026
"Toda la semana estuviste llorando. Lloraron tanto vos como Laporte. Eso no se hace, lloraron con los árbitros. Te tengo respeto pero vos no tenes que hablar antes", le recriminó el defensor, visiblemente molesto por lo que interpretó como una estrategia del rival para ejercer presión sobre el arbitraje antes del partido decisivo.
El episodio dejó en claro que la tensión entre ambos seleccionados no comenzó con el pitazo inicial de la final. Las declaraciones cruzadas y el clima que rodeó al encuentro ya habían elevado la temperatura en los días previos, y el desenlace del partido terminó potenciando las emociones dentro del campo de juego.
Del otro lado, Rodri optó por una postura completamente diferente. Sorprendido por la reacción del argentino, evitó responder con agresividad y trató de desactivar la discusión. En las imágenes puede observarse al mediocampista español juntando las manos en señal de disculpa mientras intentaba explicarle algo a Otamendi con la intención de calmar la situación.
Pese a ese intento, el defensor argentino mantuvo su postura y continuó manifestando su bronca durante algunos segundos más. Recién la intervención de integrantes de ambos cuerpos técnicos permitió que la discusión no escalara aún más y que cada uno retomara su camino.
La escena se produjo mientras España celebraba un nuevo título mundial y los jugadores argentinos intentaban procesar la frustración de haber quedado a un paso de la consagración. La derrota significó el final de una campaña en la que el equipo de Lionel Scaloni volvió a alcanzar una final de la Copa del Mundo, aunque esta vez no pudo repetir el éxito conseguido cuatro años antes.
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