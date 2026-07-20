Otamendi explotó contra Rodri tras la final del Mundial 2026: "Toda la semana llorando"

El episodio dejó en claro que la tensión entre ambos seleccionados no comenzó con el pitazo inicial de la final. Las declaraciones cruzadas y el clima que rodeó al encuentro ya habían elevado la temperatura en los días previos, y el desenlace del partido terminó potenciando las emociones dentro del campo de juego.

Del otro lado, Rodri optó por una postura completamente diferente. Sorprendido por la reacción del argentino, evitó responder con agresividad y trató de desactivar la discusión. En las imágenes puede observarse al mediocampista español juntando las manos en señal de disculpa mientras intentaba explicarle algo a Otamendi con la intención de calmar la situación.

Pese a ese intento, el defensor argentino mantuvo su postura y continuó manifestando su bronca durante algunos segundos más. Recién la intervención de integrantes de ambos cuerpos técnicos permitió que la discusión no escalara aún más y que cada uno retomara su camino.

La escena se produjo mientras España celebraba un nuevo título mundial y los jugadores argentinos intentaban procesar la frustración de haber quedado a un paso de la consagración. La derrota significó el final de una campaña en la que el equipo de Lionel Scaloni volvió a alcanzar una final de la Copa del Mundo, aunque esta vez no pudo repetir el éxito conseguido cuatro años antes.